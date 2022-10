Chasse à l’orignal à La Tuque : qui rapportera le panache le plus imposant?

Les camions ont défilé tout l'après-midi sur la rue Saint-Joseph en montrant fièrement la tête de l'animal fraîchement abattu. Il y a des prix à gagner, et nombreux sont ceux qui prennent la compétition au sérieux.

Chaque centimètre compte, explique Gilles Desrochers, un des responsables du mesurage. On prend la mesure la plus large [...]. C’est le maximum qu’on peut aller chercher , relate-t-il.

Au grand désespoir de certains, les orignaux ont été difficiles à trouver en forêt cette année.

Une bonne année, quand on a le droit aux bucks, aux femelles et aux veaux, on enregistre de 150 à 175 bêtes. Une année restrictive, on peut aller de 80 à 100 bêtes. On ne devrait pas être loin d’une cinquantaine aujourd’hui , confie le vice-président de l’activité, Philippe Sergerie.

Philippe Sergerie, vice-président du Festival de la chasse de La Tuque Photo : Radio-Canada

Conditions météorologiques, coupes forestières, augmentation du nombre de prédateurs et diminution de la quantité de nourriture disponible : plusieurs facteurs pourraient être en cause, selon Jean-Guy Gauvin, propriétaire du magasin Pronature à La Tuque.

On a eu une saison difficile pour bien des chasseurs [...]. Cette année, on a enregistré 275 orignaux pour le ministère. Normalement, c’était autour de 500 , se souvient-il.

Appel à la relève

En plus d’une saison moins fructueuse, l’organisation du festival est aux prises avec d’autres problèmes. En effet, il souffre du manque de relève. Les principaux organisateurs s'apprêtent à quitter le navire incessamment.

C’est un gros festival. C’était sur sept jours. Ça demande beaucoup beaucoup d’énergie, beaucoup de temps. Les bénévoles se font rares , se désole M. Sergerie.