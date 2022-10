Une chaîne humaine sherbrookoise en soutien au peuple iranien

Ils étaient plus d'une centaine de Sherbrookois à se tenir fièrement en ligne, pancarte à la main, afin de soutenir le peuple iranien. Samedi après-midi, des citoyens ont effectué une chaîne humaine qui s'est étendue au coin des rues Jacques-Cartier et King jusqu'à la rue Marchant.

Ces derniers se sont ensuite rendus au Marché de la gare en scandant pacifiquement des cris en soutien au peuple iranien. Des chaînes humaines comme celles-ci ont été observées dans près de 80 villes du monde entier.

Pour les participants rencontrés à Sherbrooke, cette mobilisation est beaucoup plus qu'un mouvement et va au-delà du droit des femmes. Les femmes iraniennes sont assez fortes pour avoir leurs droits et pour obtenir leurs droits, si elles sont dans un pays avec un état démocratique , a mentionné l’une des organisatrices de l'événement Farnaz Abbassi. Les manifestants souhaitent un changement de régime en Iran.

Plusieurs mobilisations se sont tenues à Sherbrooke au cours des dernières semaines. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

« Il y a eu plusieurs manifestations dans notre pays (l'Iran), mais cette fois, c’est différent, car nous voulons être la voix des Iraniens dans le monde. » — Une citation de Mostafa Binaei, participant

Les Iraniens ont besoin de ce soutien-là et ils ont besoin aussi d’un soutien un peu plus officiel, qui va au-delà de la manifestation citoyenne. Les Iraniens ont besoin d’un soutien officiel du gouvernement canadien , a expliqué la chercheuse à l'Université de Sherbrooke, Safa Ben Saad.

La députée fédérale de Sherbrooke, Élisabeth Brière a prononcé un discours au début de l'événement. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

La députée libérale dans Sherbrooke, Élisabeth Brière qui prenait part à la mobilisation, s'est dite préoccupée par la situation en Iran.

« Ils sont entendus c’est sûr et certain. Je suis ici pour justement les écouter et ramener à Ottawa aux oreilles des bonnes personnes leurs revendications. Par les sanctions que le gouvernement du Canada a imposées dans les dernières semaines, on voit la volonté d’être à leur côté. » — Une citation de Élisabeth Brière, députée fédérale dans Sherbrooke

Au même moment, le premier ministre Justin Trudeau prenait part à la mobilisation d'Ottawa. Ce mouvement s’inscrit dans une vague de soutien planétaire alors que les forces de l'ordre menacent ouvertement les manifestants en Iran.