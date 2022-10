Engouement pour les rassemblements de Noël

Toutes nos dates ont de l’espace, mais les demandes n’arrêtent pas de rentrer , a affirmé le chef propriétaire du restaurant Le Brasier 1908, Pierre-Jean Beaudoin. Depuis le début du mois [d’octobre], on a des demandes, soit des gens qui veulent de l’information ou qui veulent tout de suite réserver leur place pour le jour de l’An [ou] Noël , a-t-il précisé.

Le même engouement se fait sentir à la brasserie Ô quai des brasseurs à Bécancour. Il est déjà impossible de réserver pour un groupe de plus de 10 personnes lors des fins de semaine de décembre.

Cette année, on a quelques groupes après les Fêtes, quelques groupes en janvier qui ont voulu éviter le gros rush de novembre-décembre. C’est surtout ça la grosse différence concernant les partys des Fêtes , a souligné Félix Dessaints, gérant à la brasserie.

Les rassemblements comptant un grand nombre de personnes sont aussi de retour pour la première fois en trois ans. Des groupes de 100 personnes ont notamment réservé leur fête de Noël au Ô quai des brasseurs.

La brasserie Le Temps d’une Pinte dit également être satisfaite de l’engouement hâtif pour la période des Fêtes. On est bien content que cette année, c’est un mois de décembre que l’on pourrait dire normal , a dit Mathieu Martin, directeur des communications et du marketing du restaurant.

Les traiteurs populaires

Des traiteurs s’attendent également à recevoir un grand nombre de demandes à l’approche du temps des Fêtes.

Notre menu de Noël sort le 1er novembre, et ça fait déjà deux-trois mois que les gens appellent pour savoir ce qu’il va y avoir à Noël, c’est quoi notre projet, c’est quoi notre menu , a déclaré Michel Proulx, propriétaire de Fouquet Morel, qui anticipe servir près de 3000 personnes lors du temps des Fêtes.