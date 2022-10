La communauté ukrainienne du Canada demande plus d’accès aux services en santé mentale

Le Congrès des Ukrainiens canadiens se poursuivait samedi à Winnipeg pour une deuxième journée. Des tables rondes et des présentations ont eu lieu pour discuter des enjeux qui touchent les réfugiés ukrainiens, notamment les services en santé mentale.

Les besoins psychologiques des Ukrainiens sont très similaires à ceux des réfugiés, mais ils n'ont pas accès aux mêmes programmes, ressources ou couvertures du gouvernement , note la vice-présidente de la branche québécoise du Congrès national ukrainien, Darya Naemova.

Mme Naemova fait partie de la centaine de membres de la communauté ukraino-canadienne, de bénévoles et de réfugiés qui se sont retrouvés pour une deuxième fois à Winnipeg. Ils sont venus des quatre coins du pays pour discuter du soutien à l’Ukraine et aux réfugiés du conflit.

Darya Naemova ajoute que si le statut offert aux Ukrainiens par l'Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine leur donne accès à un permis de travail ou d'étude, les services en santé mentale non urgents dépendent de leur emploi, contrairement aux autres réfugiés.

Les Ukrainiens n'ont pas accès aux types d'emplois qui offrent ces ressources psychologiques, souligne Mme Naemova, qui est aussi médecin résidente à l'Université McGill et s'intéresse à la psychiatrie.

Selon elle, le stress causé par la guerre, le stress de séparation avec la famille, le stress d'avoir perdu un membre de la famille à cause de la guerre, rend les réfugiés ukrainiens vulnérables à des effets négatifs sur leur santé mentale.

Se souvenir des bombes

Liudmyla Baka, arrivée d'Ukraine à Winnipeg en avril, garde de douloureux souvenirs de la guerre. J'ai entendu les bombes [...] ma famille a dû se cacher dans le sous-sol [...] Les bombes tombaient partout, c'était terrible , se rappelle-t-elle.

« J'ai peur pour ma famille, pour les enfants, pour le peuple ukrainien, pour mon pays. » — Une citation de Liudmyla Baka, réfugiée ukrainienne

Pour Mme Baka, le souvenir est vif de bâtiments qui étaient là un instant, alors que la seconde d'après ils ne l'étaient plus .

Liudmyla Baka est arrivée d'Ukraine à Winnipeg en avril 2022. Photo : Radio-Canada

Liudmyla Baka ressent encore les séquelles psychologiques de ces événements. Je me souviens de la fête du Canada. Il faisait très beau, mais le soir, avec les feux d'artifice, je me suis mise à pleurer parce que ça me rappelait l'Ukraine , dit-elle, la voix enrouée par l'émotion.

En plus des questions de santé mentale des nouveaux arrivants, d’autres discussions et débats ont aussi eu lieu, notamment à propos de politiques de soutien à l’Ukraine et de la coordination de l'accueil des gens déplacés par le conflit.

Le ministre du Développement international du Canada, Harjit Sajjan, était également présent pour détailler l'enveloppe de 55 millions de dollars pour soutenir l'Ukraine avec l'arrivée prochaine de l'hiver, annoncée samedi.

Le ministre fédéral Harjit Sajjan prend la parole au Congrès des Ukrainiens canadiens à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Émile Lapointe

Concernant le soutien des réfugiés en santé mentale, le ministre n'a pas annoncé de mesures spécifiques. Nous voulons nous assurer qu'ils reçoivent du soutien en santé, surtout en santé mentale , dit-il.

La dernière journée du Congrès des Ukrainiens canadiens à Winnipeg se tiendra dimanche.

Avec les informations de Jérémie Bergeron