Aluminerie Arvida : des inquiétudes face aux risques pour la santé

Une des membres de l’association, la docteure Johanne Elsener, est préoccupée par les révélations de Radio-Canada sur les émissions polluantes de la vieille usine du Complexe Jonquière de Rio Tinto. Cette dernière confirme que les concentrations élevées de particules fines peuvent avoir des impacts considérables sur la santé.

Elles peuvent pénétrer très loin dans le corps humain. Les particules peuvent, au niveau des poumons, causer des problèmes respiratoires, de l’asthme, même des cancers respiratoires. Ce qui est encore plus dangereux, c’est qu’elles peuvent passer des poumons au système cardiovasculaire et causer par exemple des infarctus , prévient Johanne Elsener.

Les seuils consentis à Rio Tinto pour les quantités de particules fines sont quatre fois plus élevés que la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Johanne Elsener est d’avis que le gouvernement du Québec devrait resserrer ses normes.

« On l’a vu à Rouyn-Noranda. Maintenant, on le voit à Arvida. Il faudrait que le Québec se dote d’une politique nationale de l’air et révise ses propres normes qui ne sont plus ajustées aux connaissances médicales que nous avons maintenant sur les effets nocifs de la pollution sur la santé humaine. »