Les enfants et leurs parents ont eu une belle occasion de faire le plein de livres en français à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Le salon du livre organisé dans le cadre de l’événement Francofest s’est déroulé à Dartmouth vendredi et samedi, et il a pu accueillir une dizaine d'auteurs comme Martine Lydie Jacquot, Shayne Michael, ou encore Féeli Tout, la fée conteuse créée par Cindy Roy.

Plusieurs ateliers étaient organisés pour les jeunes, qui avaient à portée de main des centaines d’ouvrages.

Audrey Mongrain, enseignante à l'École du Carrefour. à Dartmouth, est repartie les bras chargés de livres pour ses élèves.

Y'a des petits romans, y'a des livres qui font peur, y'a des bandes dessinées, plein de choses , dit-elle.

L'enseignante Audrey Mongrain, samedi à Dartmouth. Photo : Radio-Canada

À tous les jours, on fait 15 minutes de lecture pour le plaisir , explique l’enseignante. Les élèves adorent ça, des nouveaux livres.

Rien ne remplace la cueillette de livres en personne, ajoute-t-elle.

On est limités parce qu'on est en milieu minoritaire , confie-t-elle. Souvent, l'été, je vais au Québec et j'achète plein de livres là-bas. Je sais qu'on peut commander, mais on dirait qu’on est moins portés à le faire. Donc, d'avoir des livres sur place qu'on peut feuilleter, c'est vraiment fantastique.

L’oeuvre du salon du livre ne se limite pas à cet événement. Des auteurs ont effectué quelque 65 ateliers dans neuf écoles francophones de la Nouvelle-Écosse, afin de partager le goût de la lecture avec les élèves, explique l’organisatrice du salon, Elisa Maquin.

Selon elle, plus de 500 personnes ont fréquenté l’événement cette année.

D’après le reportage d’Adrien Blanc