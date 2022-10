Radio Boréale honore la mémoire de Gilles Boucher

Le studio de mise en ondes de la radio communautaire de la MRC Abitibi porte dorénavant le nom de Studio Gilles Boucher.

Impliqué dans le comité de création de Radio Boréale dès 2004, Gilles Boucher a été l’animateur de l’émission du matin et journaliste depuis l’entrée en ondes de la station, en 2010.

Il était aussi président au moment de son décès, en septembre 2021. Gilles Boucher a été une figure médiatique importante en Abitibi-Témiscamingue, où il a œuvré au sein des journaux hebdomadaires régionaux et de la radio régionale pendant 50 ans.

Tant au niveau de la préparation avant même qu’on entre en ondes, toutes les demandes d’autorisations, il a travaillé là-dessus. Alors on tient à le remercier en nommant le studio de mise en ondes à son nom, et on va dévoiler une plaque commémorative de son passage ici en après-midi avec les membres de sa famille et bien sûr, les artisans de la station , a expliqué Denis Germain, président par intérim de Radio Boréale, rencontré avant la cérémonie.

Des portes ouvertes

Radio Boréale et TVC7, les deux médias communautaires de la MRC Abitibi, occupent le même édifice, l'ancienne agence des terres sur la 1re Rue Ouest. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Cet événement a été présenté dans le cadre d’une journée portes ouvertes, samedi. Les citoyens étaient invités à visiter les studios de Radio Boréale, mais aussi ceux de la télévision communautaire TVC7, qui partage le même édifice.

Souvent, on entend la radio ou on peut voir le studio de la télé, mais c’est intéressant de voir ce qu’il y a en arrière également. Le studio de production où se tient notre directeur technique par exemple. C’est de voir un petit peu l’arrière-scène de ce qui se passe réellement, en arrière soit du micro ou des caméras dans le cas de TVC7. Nos principaux animateurs sont ici, les gens peuvent les rencontrer , fait valoir Denis Germain.