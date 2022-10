Cancers féminins : le soutien fait toute la différence, disent des survivantes

À l’invitation du Partenariat du cancer du sein et du cancer féminin du Nouveau-Brunswick, des femmes se sont vêtues de rose et se sont rassemblées au parc Victoria, samedi à Moncton.

Elles ont notamment tenu à mettre l'accent sur l'importance du soutien aux femmes atteintes de cancer.

Mon premier cancer a été diagnostiqué presque 25 ans de ça , raconte Claire LeBlanc. Récemment, le cancer du sein est revenu. Quand j’ai eu le diagnostic, je me suis dit : qu’est-ce que je fais? La dernière fois, ça faisait longtemps, j’avais gardé ça et je ne voulais pas en parler. Là, j’ai pensé : non, je vais faire autrement, je vais en parler , dit-elle.

Claire LeBlanc Photo : Radio-Canada

Elle est convaincue qu'elle a fait le bon choix de parler de ce qu'elle vivait, d’accepter les mains tendues des membres d’un groupe de soutien.

Un des éléments qui est vraiment transformateur — et je le dirai souvent, souvent, souvent — c’est le soutien , explique-t-elle.

« La présence des pairs, des gens qui ont déjà traversé à travers l’expérience et qui sont là pour pouvoir donner un coup de main, d’accompagnement. Ça fait toute une différence. » — Une citation de Claire LeBlanc

Raymonde Savoie raconte avoir été au départ isolée par le cancer des ovaires qu’elle a récemment combattu. Je trouvais que ça ne faisait pas du bien, l’isolement , nous dit-elle.

Elle aussi témoigne de l’importance de se tourner vers un groupe de soutien, de parler à d'autres femmes de ce qu'elle vivait.

Raymonde Savoie Photo : Radio-Canada

Ce qui arrive, c’est que tu te sens toute seule, mais tu sens que c’est unique. Tu crois que ton corps, ton défi est unique, mais il ne l’est pas. Parce qu’il y a d’autres gens qui passent à travers de ça , dit-elle.

En ayant une communauté, tu te sens moins seule. Si tu as besoin d’aide, tu peux téléphoner les gens et en parler. Ça fait une grande différence.

Après une opération, Raymonde Savoie se porte bien. Cette survivante a maintenant l'intention d'être là pour soutenir les femmes qui sont atteintes de cancer.

D’après le reportage de Pascal Raiche-Nogue