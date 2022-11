Près de 2500 personnes ont osé s’aventurer sur l’Avenue Halloween de Sainte-Anne-des-Monts

Dès 18 h, des jongleurs de feu en ont mis plein la vue des spectateurs. Une échassière déambulait devant les yeux écarquillés des enfants et des animateurs publics se promenaient en montrant leurs déguisements flamboyants.

Au coup de 20 h, les organisateurs ont estimé à 2500 le nombre de participants. On est en train de manquer de bonbons! , s'est exclamée Virginie Gagné, jointe au téléphone. L'ambiance semblait électrisante. Les gens sont ravis , affirme-t-elle.

Cette année, le parcours se déclinait en trois univers distincts, soit le cirque, le monde des sorcières et le quartier hanté. Il prenait forme sur la 1re Avenue, qui a été partiellement bloquée pour la durée de l’événement.

Le comité organisateur a d'ailleurs voulu mettre en valeur l’aspect historique de cette rue, où se trouvent notamment l'église Sainte-Anne et l'Hôtel de Ville.

« De faire revivre ces bâtiments et d'enseigner en même temps aux plus petits que la 1re Avenue a une histoire, on trouvait ça intéressant. »