82 nouveaux logements pourraient voir le jour à Saguenay

Trois projets ont été retenus par la Société d'habitation du Québec (SHQ) et pourraient profiter du Programme d'habitation abordable Québec. Ce programme de 300 M$ a été mis sur pied en février dernier par la députée de Chicoutimi, Andrée Laforest, qui était à ce moment ministre de l’Habitation.

La ministre des Affaires municipales a mentionné qu’environ la moitié des 82 logements sera destinée aux étudiants. Les autres unités seront des logements abordables. Elle a préféré ne pas révéler les endroits ciblés pour éviter les surenchères.

L'Office municipal d'habitation (OMH) de Saguenay pilote le plus gros dossier, Les Îlots du Royaume, qui consiste à construire 36 appartements destinés à des travailleurs dont les revenus sont modestes.

C’est une construction neuve. On parle d’un projet de 10 millions. Il y a six millions de dollars qui proviennent de subventions du gouvernement, deux millions qui correspondent à la part du milieu et le reste, ça va être subventionné par le projet. On va avoir une hypothèque qui va être garantie par le gouvernement , a précisé le directeur général adjoint de l' OMH Saguenay, Adam Boivin.

Saguenay appelée à contribuer

Selon Andrée Laforest, ces projets ne pourront être réalisés sans la contribution de la Ville de Saguenay, puisque 20 % du financement doit provenir du milieu.

Toujours selon la ministre, les projets ne se concrétiseront pas sur la zone ferroviaire, là où la mairesse Julie Dufour promettait de construire 1000 logements abordables.

Joint au téléphone, le cabinet de la mairesse a expliqué que les projets soumis à la Société d'habitation du Québec n'entrent pas en compétition avec celui de la Ville puisqu'ils ont des vocations différentes.

Des logements dans l'Hôtel du Parc?

Par ailleurs, l'Office municipal d'habitation de Saguenay et l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) évaluent actuellement la possibilité d'acquérir l'Hôtel du Parc dans le quartier du bassin. L'objectif serait de convertir le bâtiment afin d'offrir des logements aux étudiants.

« Ça serait quelque chose de très intéressant, parce que ça augmenterait notre offre de résidences étudiantes à des coûts que les étudiants sont capables de payer. » — Une citation de Marie-Karlynn Laflamme, directrice des communications et des relations publiques de l'UQAC

