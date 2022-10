Les prestations de Nouvelle Scène 2022 désormais sur YouTube

Le Conseil culturel Fransaskois a téléversé les performances du concert final de Nouvelle Scène 2022 sur YouTube, mettant en vedette les artistes de la francophonie Paulina Salisbury, Isabelle Mercier, Marissa Gregory et Thomas Chevalier.

Le jury était composé de Leia Laing, de Marie-Véronique Bourque et de Soraya Ellert, sous la présidence de Suzanne Campagne, qui n’a pas participé au vote.

Le 29 septembre 2022, au Musée d’art McKenzie, l'autrice-compositrice-interprète Paulina Salisbury a remporté la compétition, en plus de repartir avec le prix du public.

Victoire pop de Paulina Salisbury

La chanteuse résolument pop est partie avec des bourses totalisant 1250 $, en plus d’un trophée conceptualisé par l’artiste Joe Fafard.

À 18 ans, elle a déjà représenté la Saskatchewan au Festival international de la chanson de Granby en 2020 et en 2021 dans le cadre de l'initiative Jamais trop tôt.

Le procédé humoristique du Chef chien chaud

Munie de son chapeau et de son clavier, Isabelle Mercier affirme qu’elle fait de la pop à saveur humoristique, ce qui veut dire que lorsque je me trompe, c’était voulu. Ils appellent ça un procédé humoristique. Il s’agit de sa deuxième participation à Nouvelle Scène.

L’artiste, qui se présente aussi comme le Chef chien chaud sur Twitch  (Nouvelle fenêtre) , a présenté des chansons telles que Oopsie Doopsie, Feu de Prairie et Maurice Paquin, en hommage à l’artiste franco-manitobain, auparavant animateur du Festival du voyageur.

La lettre d'amour de Thomas Chevalier

L'auteur-compositeur-interprète fransaskois Thomas Chevalier est arrivé sur scène en présentant Une lettre d’amour, titre éponyme de son cinquième album, sorti au mois d’octobre.

L’amateur de métal, qui a grandi avec Ozzy Osbourne, Metallica, et plus tard, George Brassens, intègre également le bluegrass, le vieux country, le folk rock, et la folk pop.

Il a également présenté sa chanson Cours, à propos de l'attitude à adopter lorsqu’on fait face à des problèmes, et il a terminé sa prestation avec Un joli bouton, hommage aux personnes qui disparaissent de nos quotidiens.

Une artiste pas comme Taylor Swift

Je ne suis pas comme Taylor Swift, j’écris pas juste à propos des boyfriends , affirme Marissa Gregory, entre deux chansons sur Nouvelle Scène.

Celle-ci raconte ses plans avortés pour une année de voyage à travers le monde. Finalement je suis restée à Regina, et y' a rien de mal avec ça , a expliqué la jeune chanteuse.

Après avoir appris le piano et la guitare à un jeune âge, Marissa Gregory participe en 2019 à un concours avec le CCF , Jamais trop tôt, et se rend à Granby. Elle était particulièrement ravie de pouvoir profiter du mentorat qui faisait partie de l’aventure de Nouvelle Scène.

