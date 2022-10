Le nouveau président de l’AFO : un spécialiste de la santé en français encore méconnu

En raison de son expérience dans le système médical, que ce soit comme professionnel de la santé ou comme gestionnaire dans les hôpitaux de Kapuskasing et de Hearst, le nouveau président de l’ AFO semble avoir le profil voulu pour s’attaquer au problème de l’accès au réseau de santé en français.

C’est du moins ce que pense Roger Sigouin, qui l’a côtoyé lors de son passage à l’hôpital de Hearst comme gestionnaire du personnel.

Le maire de Hearst, Roger Sigouin, estime que le nouveau président de l'AFO a les compétences nécessaires. Photo : Radio-Canada

Avec la gestion d’un hôpital francophone qu'il a géré pendant plusieurs années, il a acquis beaucoup d'expérience, et ça c'est une grosse force qu'il a pour relever des défis , explique-t-il.

M. Sigouin croit que Fabien Hébert a un énorme respect pour la langue française , et qu’il a à cœur de rendre accessibles les soins en santé.

Il affirme que son passage dans le système médical, que ce soit avec les patients ou en coulisses, en tant que gestionnaire, va lui donner les outils pour être en mesure de faire le travail .

Un président peu connu pour le moment

Pour accomplir son mandat, M. Hébert devra toutefois acquérir plus de notoriété auprès des membres et leaders francophones de la province.

Plusieurs dirigeants, élus, et même des membres du conseil d’administration de l’ AFO ne semblaient pas connaître leur nouveau président.

Plus d’un membre de l’Assemblée générale, samedi, n’étaient pas non plus capables de parler de leur nouveau président par manque de connaissances de sa personne.

Paul Schoppmann ne connaissait pas Fabien Hébert avant son élection à la tête de l'AFO. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

C’est notamment le cas de Paul Schoppmann, le maire sortant de la municipalité de Saint-Charles, dans la région du Grand Sudbury, qui est toutefois rassuré que le nouveau président de l’ AFO soit spécialisé dans le domaine médical.

Le système de santé on sait qu'il y a un grand malaise en province, mais aussi pour le Nord, on peut dire que c'est dur d'avoir des services en français , explique-t-il.

Selon M. Sigouin, il est normal que le nouveau président de l’ AFO soit peu connu pour le moment.

Je sais qu’il a un profil un peu moins public puisqu’il est à la retraite, mais je crois qu’il a tout ce qu’il faut pour se faire connaître auprès des membres , dit-il.

M. Sigouin croit que Fabien Hébert pourra accomplir sa tâche au sein de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario.