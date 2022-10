La matinée était fraiche, mais l’ambiance demeurait à la fête. Musique et dégustations de produits locaux figuraient au rendez-vous.

La maraîchère Laurence Fischer, copropriétaire de la ferme Vert Mouton située à Saint-Valérien, prend un moment pour réfléchir à sa 14e saison au Marché public de Rimouski.

« On est content. Les ventes ont été au rendez-vous. » — Une citation de Laurence Fischer, copropriétaire de la ferme Vert Mouton

Comme les mesures sanitaires n’étaient plus nécessaires cet été, elle est d’avis que les visiteurs ont pu se réapproprier pleinement le marché comme lieu public.

Clairement, on est revenu à un marché beaucoup plus convivial, à un lieu d’échange, ce qui avait disparu dans les deux années de pandémie avec les mesures. […] C’est vraiment ce qu’il manquait. Les gens viennent se rencontrer, discutent, passent beaucoup de temps ensemble , témoigne Laurence Fischer.

Environ 20 % du volume de légumes produits par la ferme Vert Mouton est destiné à la mise en vente au Marché public de Rimouski. Le marché est important. Et c'est plus simple pour nous. Quand on vient au marché, on amène ce qui était disponible aux champs , raconte la copropriétaire.

La ferme Vert Mouton dresse un bilan positif de son 14e marché public. Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

La coordonnatrice du marché, Sophie Rioux, dresse aussi un bilan positif de la saison, malgré l’inflation qui planait dès l’ouverture de la saison.

Après avoir connu une popularité accrue durant les deux dernières années, elle précise que son équipe a observé un achalandage qui ressemblait davantage aux tendances d’avant la pandémie.

Les Rimouskois ont pu profiter samedi du dernier Marché public de l'année. Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

Néanmoins, de nouveaux maraîchers ont pris part au marché cet été. On a eu 47 producteurs qui sont venus au marché public tenir un kiosque. On a eu huit nouveaux producteurs. […] C’est vraiment encourageant , souligne Mme Rioux.

Elle estime par ailleurs pouvoir nouer des relations d’affaires avec de nouvelles entreprises maraîchères de la région à l’occasion de la prochaine saison.

Sophie Rioux est copropriétaire de la Ferme Vue d'en Haut à Saint-Gabriel-de-Rimouski et coordonnatrice du Marché public de Rimouski (archives). Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

Des nouveautés au Marché public de Rimouski

L’équipe a mis en place de nouvelles initiatives cette année. Deux marchés en soirée se sont tenus les 17 et 30 août dernier afin de faire découvrir des mets régionaux au public. Plus récemment, le Marché public de Rimouski a annoncé s’allier à La Corde d’achat pour offrir des produits en ligne durant l’hiver. Des produits normalement offerts au marché public seront accessibles dès la fin octobre sur la plateforme web de La Corde d’achat.

Le 15e Marché public de Rimouski a accueilli sa clientèle du 28 mai au 29 octobre.