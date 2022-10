L’UBC marque le centenaire d’une manifestation en ouvrant une capsule temporelle

Ce retour dans le passé a rassemblé des alumnats renommés de l' UBC , comme l’ancienne première ministre du Canada Kim Campbell, et d’anciens étudiants présents lors de l’enterrement de la capsule de 1972, lors du cinquantième anniversaire de la manifestation de 1922. Ils ont tous mis la main à la pelle pour sortir la capsule de la terre.

On payait 420 dollars de frais de scolarité en premier cycle , s’est souvenu Gordon Blankstein, qui avait aidé à enterrer la capsule en 1972. On pouvait gagner assez d’argent pendant l’été pour payer notre éducation.

La capsule contient notamment une édition du journal The Province avec en manchette, la description d’une lutte entre le Nouveau Parti démocratique et le Parti Crédit social de la Colombie-Britannique.

Une édition du journal The Province des années 1970 qui a été enterrée dans la capsule temporelle. Photo : Radio-Canada

Une manifestation pour que l' UBC soit construite

Il y a cent ans, presque 1200 étudiants de l’Université de la Colombie-Britannique ont marché du centre-ville de Vancouver jusqu’à l’emplacement du campus actuel dans l’extrême ouest de la ville afin de pousser le gouvernement provincial à terminer la construction du campus, dans une marche qui a été nommée La Grande randonnée (The Great Trek).

La construction du campus avait été interrompue par la Première Guerre mondiale, et entre-temps les étudiants avaient dû suivre leurs cours dans des espaces restreints au coin de la 10e avenue et la rue Oak.

À la suite de cette marche et d’une pétition qui a récolté plus de 50 000 signatures, le gouvernement avait accepté d’investir 1,5 million de dollars pour poursuivre la construction du campus qui a enfin ouvert en 1925, et qui accueille aujourd'hui plus de 58 000 étudiants.

Une nouvelle capsule pour 2072

L'association étudiante de l' UBC , Alma Mater, a récolté des objets qui seront enfouis dans une nouvelle capsule temporelle, qui pourra être ouverte dans 50 ans, en 2072. Des étudiants ont notamment inclus un masque K95, un test de dépistage à la COVID-19, un iPhone, et des copies de curriculum vitae, l’idée étant que dans 50 ans, les versions papier seront beaucoup moins courantes.

Lorsque Kim Campbell a pris la parole, elle a rappelé l’un des enjeux qui faisait l’objet de protestation lorsqu’elle fréquentait le campus dans les années 1960 : le fait que si peu d’universités canadiennes embauchaient des Canadiens pour les postes de professeurs, préférant largement des diplômés d’universités américaines.

C’est un signe de notre maturation en tant que pays qu’autant des spécialistes qui ont été formés ici ont maintenant des positions importantes dans nos universités , a-t-elle dit.

Gordon Blankstein, l’étudiant présent en 1972, a pour sa part évoqué une époque où bon nombre de ses collègues de cours étaient des Américains qui avaient fui la Guerre du Vietnam, et où le campus entier s’était arrêté pour regarder la Série du siècle 1972.

De voir cette capsule temporelle sortie de la terre, de voir tous ces objets, et de réfléchir à l’histoire de ces étudiants qui ont lutté pour que nous puissions étudier et exister sur ce campus, c’est remarquable , a dit Eshana Bhangu, la présidente de l'association étudiante Alma Mater.

Avec les informations de Chad Pawson et Maggie MacPherson