Le suspect dans l’attaque du mari de Nancy Pelosi a grandi en Colombie-Britannique

Selon l’Associated Press, David DePape, 42 ans, a quitté cette ville de la côte Sunshine il y a une vingtaine d’années avant d'aller à San Francisco avec une petite amie plus âgée.

Son beau-père, Gene DePape, a déclaré à l’Associated Press que le suspect habitait avec lui jusqu’à l’âge de 14 ans. Le garçon était calme, replié sur lui-même et jamais violent , a-t-il déclaré.

Il dit ne pas avoir vu David DePape depuis 2003 alors qu'il a essayé de le contacter plusieurs fois au fils des années sans succès.

La police a arrêté David DePape dans la maison de Nancy Pelosi à San Francisco vendredi. D’après les policiers, le suspect avait un marteau à la main et s’en prenait physiquement à Paul Pelosi. L’homme de 82 ans a subi une fracture du crâne et des blessures au bras droit et aux mains.

David DePape doit répondre à des accusations de tentative de meurtre, maltraitance d’un aîné et cambriolage. Vendredi soir, le suspect se trouvait encore à l’hôpital, selon la police.