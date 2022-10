Le Parti conservateur du Québec fait le bilan de sa campagne sur fond de dissensions

Le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ) se trouverait au centre d’un conflit entre deux groupes dont les visions sont opposées en ce qui a trait à l’avenir de cette formation politique, selon différentes sources qui se sont confiées à Radio-Canada sous le couvert de l’anonymat.

Maintenant que le parti a pris son envol, il y a des gens qui cherchent à prendre l’espace autour du chef , a indiqué une de ces sources. Plusieurs observateurs se demandent si ces dissensions seront visibles lors de la rencontre du parti.

Le chef conservateur a prévu tenir une mêlée de presse durant l'après-midi pour aborder les questions de l’heure et pour tenter de rassurer ses troupes, notamment au sujet de son leadership.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

En début de semaine, M. Duhaime s'était adressé aux militants via les réseaux sociaux. Je comprends qu'il y ait de la déception (...) mais ce n'est pas l'apocalypse a-t-il déclaré avant de souligner la forte croissance de son parti et le fait que le PCQ est celui qui compte actuellement le plus de membres sur la scène provinciale.

« Il y a des choses qui ont bien été et il y a des choses qui ont moins bien été, mais je n'accepterai pas qu'on continue à salir des gens et de salir l'organisation comme cela a été fait sous le couvert de l'anonymat dernièrement. » — Une citation de Éric Duhaime, chef du PCQ

Au-delà de la nécessaire consolidation des assises organisationnelles du parti, le PCQ devra s’entendre sur les grands axes idéologiques qu’il compte mettre en avant afin d’élargir une base qui s’était initialement réunie pour dénoncer les restrictions sanitaires adoptées par le gouvernement durant la pandémie.

Il va falloir qu'on mature , a résumé M. Duhaime lors de son allocution du début de semaine. Il a souligné qu'à la différence de la précédente campagne, le Parti conservateur aurait cette fois du temps pour s'organiser, ainsi que des ressources financières.

Le chef du parti a indiqué qu'il entamera, à partir de la semaine prochaine, une tournée des régions pour écouter les observations de ses membres. Un congrès est aussi au menu en 2023.