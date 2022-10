Des voix s’élèvent, une fois de plus, contre le projet Medway à Rivière-du-Loup

Les manifestants dénoncent aussi le lieu choisi par le promoteur privé pour ce projet, l’octroi de permis de démolition autorisés par la Ville et le déménagement d'une maison centenaire.

Pancartes en main, ils ont emprunté la rue Lafontaine, en après-midi, pour ensuite se rendre au Parc des Chutes, près duquel devrait naître le projet du Groupe Medway.

« Pour nous, l’emplacement ne convient pas. Ça peut être un projet intéressant dans un autre secteur de la ville, mais pas à l’emplacement qui est prévu présentement. » — Une citation de Pierre Landry, président de l'organisme citoyen Rivière-du-Loup en éveil

Il y a plusieurs irritants comme la proximité à la rivière du Loup. C’est aussi un secteur de loisirs qui est proche du Parc des Chutes et de la maison des aînés , renchérit-il.

M. Landry espère que les revendications de l'organisme Rivière-du-Loup en éveil seront entendues par les élus et l'entrepreneur.

L’idée est de rassembler des gens et de les conscientiser, mais aussi d’envoyer un signal à la Municipalité et à Medway pour leur dire qu’il y a un certain nombre de citoyens qui ne sont pas d’accord avec le projet comme tel. On invite les membres du conseil municipal à se repositionner vis-à-vis de ce projet , indique-t-il.

Le groupe de manifestants était aussi derrière une mobilisation citoyenne similaire le 9 juin dernier.

