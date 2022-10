Le gouvernement albertain souhaite interdire l’obligation de porter un masque à l’école

Le gouvernement de l’Alberta veut ne plus obliger les élèves de porter un masque à l’école, a déclaré la première ministre Danielle Smith dans un communiqué samedi.

Mme Smith dit que les masques ont joué un rôle néfaste sur la santé mentale des enfants et leur éducation, aussi bien en maternelle qu’en 12e année.

Nous devons tourner la page sur ce qui a été un moment très difficile pour les enfants, les parents et les enseignants , affirme la première ministre.

Elle demande à son ministre de la Justice, Tyler Shandro, d’examiner si le gouvernement devrait faire appel d’une récente décision de la Cour du Banc du Roi dans ce dossier.

Jeudi, un juge a déclaré que la décision de lever l’obligation du port du masque à l’école était déraisonnable et qu'elle était du ressort de la médecin hygiéniste en chef, Deena Hinshaw, et non pas du gouvernement.

Danielle Smith demande à M. Shandro, ainsi qu’aux ministres de la Santé et de l’Éducation de lui faire part de règles ou de changements législatifs que le gouvernement pourrait employer afin de réaffirmer ou clarifier son rôle dans le domaine de l’Éducation et de la Santé.