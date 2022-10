Les médecins rassemblés à Regina dénoncent le manque de médecins en Saskatchewan

Le manque de médecins est à l’avant-plan de ces rencontres avec le ministre de la Santé de la Saskatchewan, Paul Merriman, et le ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Everett Hindley.

La province enregistre une pénurie de personnel soignant aux urgences, en médecine familiale, au sein des infirmières, dans les services d’analyse de laboratoire, ainsi qu'en obstétrique, et ce autant en milieu rural qu’en milieu urbain.

Il s’agit d’un problème national qui ne se limite pas à la Saskatchewan , affirme le président de la SMA , le Dr John Gjevre. Il faut transformer la façon dont on conçoit et dont on prodigue les soins.

Le président de l’Association médicale de la Saskatchewan, John Gjevre, ajoute que les jeunes médecins préfèrent le modèle contractuel, parce que c'est un modèle qui offre plus de stabilité.

Un plan de 60 M$, mais pas de solution à court terme

Le ministre de la Santé de la Saskatchewan, Paul Merriman, affirme que le plan de la province représente la seconde meilleure offre qu’un médecin canadien peut recevoir. Photo : Radio-Canada / Alexander Quon

Le ministre Paul Merriman a fait référence au plan dévoilé par la province le mois passé comme piste de solution.

L'initiative de 60 M$ souhaite notamment attirer médecins, infirmières et personnel de soutien afin de combler les lacunes à travers la province.

Le ministre de la Santé de la Saskatchewan ajoute que la province a recruté 107 médecins dans les 12 derniers mois, dont 51 généralistes, ce qui représente un gain net de 40 docteurs pendant cette période.

Le ministère de la Santé mise également sur la création de postes permanents.

Je sais que l’ordre des infirmières nous soutient dans notre désir de créer plus de postes à temps plein, en plus de transformer certains postes à temps partiel en postes à temps plein, parce que nous souhaitons optimiser l’utilisation des ressources à notre disposition.

Paul Merriman affirme cependant être d’accord avec les voix critiques qui affirment que ces ajustements ne régleront pas les problèmes à court terme.

Avec les informations de Noémie Rondeau et Alexander Quon