Le Témiscamingue interpelle Legault sur l’absence de la région au conseil des ministres

Le conseil des maires a adopté une résolution mercredi pour demander à François Legault de réviser sa décision et de nommer dans les plus brefs délais un ministre régional parmi les députés de la CAQ élus en Abitibi-Témiscamingue.

C’est le député de Papineau en Outaouais, Mathieu Lacombe, a qui incombe la responsabilité de représenter l’Abitibi-Témiscamingue au sein du conseil des ministres.

Pour les maires du Témiscamingue, la décision n'est pas respectueuse de la population de la région. Cette décision-là, puis je vais l'exprimer de la même façon que mon collègue Martin Ferron, c'est la goutte qui fait déborder le vase. On perd des directions régionales à tour de bras, on perd de la capacité d'agir sur le territoire, on perd de la compréhension du fonctionnement du territoire. On est un territoire qui est relativement éloigné de Québec, là, on perd la porte d'entrée au niveau du Conseil des ministres. Je rappelle que dans notre région, c'est historique, c'est jamais arrivé qu'il n'y ait pas de ministre régional issu de la députation régionale, malgré toutes les formes de gouvernement qu'il a eues , insiste la préfète Claire Bolduc.

Elle rappelle que les préfets comptent bien aller à la rencontre du premier ministre pour avoir des explications sur sa décision.

On doit vraiment recevoir les explications du premier ministre et qu'ils nous disent quelle est la vision qu'il a de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, quelle est la compréhension qu'il a de notre contribution à la prospérité collective. Nous on l'a déjà calculée, on veut pouvoir s'assurer qu'il la connaît également. C'est une contribution très significative de notre région à la prospérité du Québec, au PIB du Québec. On a besoin de s'assurer que le premier ministre le comprenne bien , dit-elle.

Les conseils municipaux du Témiscamingue ont également été invités à adopter des résolutions dans ce sens.