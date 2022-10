Des Canadiens se tiennent la main partout au pays en solidarité avec le peuple iranien

Le slogan Femmes, vie, liberté a commencé à résonner sur la rue Yonge, au cœur de Toronto, dès 10 h samedi.

Des drapeaux et des photos de Mahsa Amini à la main, des manifestants s'y sont rendus pour former une chaîne humaine de plus de 18 kilomètres entre Richmond Hill et le lac Ontario.

Cette manifestation a été organisée par l’Association des familles des victimes du vol PS752, qui représente les proches des 175 personnes mortes à bord d’un avion abattu par un missile lancé par les Gardiens de la révolution islamique en 2020.

Cette association prend part à un vaste mouvement de protestation déclenché par la mort de Mahsa Amini il y a plus d'un mois. Cette jeune femme est décédée peu après avoir été arrêtée pour port de vêtements inappropriés par la police des mœurs en Iran.

Des chaînes humaines comme celle de Toronto sont prévues dans plus de 80 villes du monde entier au cours de la journée de samedi.

Au Canada, elles devraient notamment avoir lieu à Vancouver, Edmonton, Ottawa, Montréal et Halifax.

Des manifestants réclament que le Canada coupe tous ses liens avec Téhéran. Photo : Radio-Canada / Andréane Williams

Ces manifestations de solidarité surviennent alors que la répression contre les manifestants s’accentue d’un cran en Iran.

Samedi, le commandant des Gardiens de la révolution a pris la parole pour sommer la population de ne pas sortir dans les rues . Il a averti que samedi serait le dernier jour des émeutes au pays.

Les Gardiens de la révolution, un corps d’élite sous la responsabilité directe de l’ayatollah Ali Khamenei, n’ont pas été déployés pour intervenir dans les manifestations jusqu’à maintenant. L’avertissement du commandant fait craindre un durcissement de la répression envers les manifestants.

