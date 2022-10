Le discours du Trône oublie les droits de Premières Nations dit le commissaire aux traités

Le discours prononcé mercredi par le lieutenant-gouverneur de la Saskatchewan, Russ Mirasty, affirme que le gouvernement contourne la compétence constitutionnelle de la province en matière de ressources naturelles sous le couvert de la réglementation environnementale .

Le Bureau du commissaire aux traités de la Saskatchewan indique dans un communiqué publié jeudi que les changements proposés par la province portent atteinte aux droits issus de traités et aux droits inhérents des personnes autochtones.

Il continue de n’y avoir aucune considération de l’impact de la mise en œuvre de ces mesures pour les droits inhérents des Premières Nations d’accéder à ces ressources , affirme le communiqué.

Les Premières Nations ont un droit inhérent aux terres et aux ressources naturelles du Canada, elles ne sont pas un groupe d’intérêt , poursuit-il.

Elles doivent être des co-décideuses et des lois comme celles-ci doivent être écrites collaborativement, en prenant une perspective globale des enjeux sociaux, environnementaux et culturels, et non seulement les impacts pour l’économie , ajoute le Bureau du commissaire aux traités.

Dans un courriel, un porte-parole du gouvernement de la Saskatchewan défend le discours du trône, en notant qu’il souligne du travail important avec de Premières Nations et des partenaires du nord en Saskatchewan .

La déclaration ajoute que la province continue de travailler en partenariat avec les Premières Nations et le gouvernement fédéral pour mettre en œuvre 36 ententes sur les droits fonciers issus de traités et négocier des règlements sur les revendications qui n’ont pas encore été réglées .

Le Bureau du commissaire aux traités affirme qu’il enverra une lettre à la province pour violation des traités.

Avec les informations de Dayne Patterson