À Iqaluit, le centre alimentaire tire la sonnette d’alarme face à une « crise alarmante »

En octobre 2021, le centre alimentaire Qajuqturvik d’Iqaluit, servait environ 150 repas par jour. Désormais, ce sont plus de 500 repas qui sont distribués quotidiennement, bien au-delà des capacités du centre.

Rachel Blais, la directrice générale de l’établissement, constate depuis mars une augmentation du besoin en repas chauds. C'est une augmentation très, très importante, et cela nous empêche de vraiment répondre non seulement à la demande, mais aussi à la qualité de la nourriture que nous nous efforçons de fournir aux membres de notre communauté.

Selon le dernier recensement fédéral, environ 7400 personnes vivent dans la capitale du Nunavut. Rachel Blais explique que les bénéficiaires sont généralement des adultes célibataires, mais dorénavant le centre voit aussi d’autres profils démographiques.

« On voit des familles avec des enfants venir au centre alimentaire, et on voit des enfants venir seuls, ce qu’on n’était pas habitués [à constater]. » — Une citation de Rachel Blais, directrice générale, centre alimentaire Qajuqturvik

Rachel Blais considère que la crise est « alarmante » et qu’à ce jour il n’y a pas eu de réponse significative de la part d’aucun ordre de gouvernement pour s’occuper de cette crise.

Rachel Blais est la directrice générale du centre alimentaire Qajuqturvik. (Archives) Photo : CBC / David Gunn

Le recours aux banques alimentaires est à un niveau record

Partout au pays, le nombre de Canadiens ayant recours à des banques alimentaires est à un niveau record. Le dernier rapport du groupe Banques alimentaires Canada estime que plus de 6200 personnes à travers les trois territoires se sont rendus seuls à leur banque alimentaire locale en mars 2022, et près d’un tiers d’entre eux étaient des enfants.

Selon le directeur du groupe, Richard Matern, le nombre de visites à travers le pays a atteint près de 1,5 million en mars, soit une hausse de 15 % par rapport à mars 2021 et de 35 % par rapport à mars 2019.

« Nous n’avions pas vu une telle augmentation depuis les répercussions de la récession de 2008. » — Une citation de Richard Matern, directeur, Banques alimentaires Canada

Et la situation se déroule en territoire inconnu, explique Richard Matern, car d’habitude le recours aux banques alimentaires reflète les taux du chômage, ce qui n'est pas le cas actuellement.

Selon lui, cette augmentation est en grande partie due à la fin des avantages mis en place pendant la pandémie et parce que l’inflation a augmenté. Il ajoute que la situation dans le Nord est une version amplifiée en raison du coût de la vie plus élevé dans les communautés du Nord.

Le centre alimentaire Qajuqturvik organise depuis plusieurs années des programmes de distribution alimentaire à Iqaluit. Ici, sept personnes préparent de la viande de caribou. (Archives) Photo : Gracieuseté : Rachel Blais

Rachel Blais explique que le coût de la vie affecte également les chasseurs du Nunavut, et appelle les gouvernements à les soutenir, en payant pour leur travail et en investissant dans des infrastructures pour que ces chasseurs aient plus de facilité à récolter des aliments traditionnels riches sur le plan nutritionnel pour leurs communautés.

Alors que l'approche du gouvernement, selon elle, a été de compter sur les banques alimentaires depuis les années 1980, Rachel Blais affirme que cela n'est pas une approche durable et que cela ne répond pas aux causes du problème.

L’insécurité alimentaire n'est pas un problème de nourriture , dit-elle, mais un problème de pouvoir d'achat, car les gens n’ont pas un salaire suffisant pour acheter de la nourriture. Selon elle, augmenter les salaires des personnes habitant dans le Nord aiderait à suivre le coût de la vie .

Avec les informations de Loren McGinnis et Andrew Nichols