Une autre manifestation des employés de la SQDC à Rimouski

Près de 300 travailleurs à travers la province, affiliés au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), dénoncent des salaires jugés trop bas.

Les travailleurs réclament des salaires plus justes, résume David Clément, président du syndicat SCFP .

« Ce qu’il reste à régler pour être capable d’avoir une entente et de mettre fin au conflit, c’est d’avoir un salaire comparable aux autres sociétés d’État. » — Une citation de David Clément, président du syndicat SCFP

Les salaires actuels nous maintiendraient dans la pauvreté dans les prochaines années , explique David Clément. La négociation entre la SQDC et la SCFP dure depuis maintenant un an.

« Dans la fonction publique et dans les sociétés d’État, ça n’existe pas, des salaires en bas de 20,50 [dollars l’heure]. » — Une citation de David Clément, président du syndicat SCFP

À titre comparatif, à la Société des alcools du Québec (SAQ), le salaire le plus bas est de 21,50 [dollars l’heure], alors que la SQDC est de 17,97 [dollars l’heure] , souligne le président.

Selon un employé de Rimouski, la stratégie de négociation a changé, tout récemment. On est rendu avec un nouvel objectif, j’ai envie de dire. On sait qu’on négocie plus directement avec le Conseil du trésor qu’avec nos employeurs , explique Paul Lafourcade, aussi représentant de la SCFP au Bas-Saint-Laurent.

David Clément estime que la présence du Conseil du trésor autour de la table est utile afin de convenir à une entente. Nous, on a lancé un message. Ça va prendre une intervention du Conseil du trésor à la table comme ce fut le cas en 2019 pour mettre fin au conflit .

Le président du syndicat précise que les membres ne peuvent pas bloquer l'accès aux clients. La décision d’ouvrir ou non la succursale revient aux gestionnaires.

