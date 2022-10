Andrei Kuzmenko brille dans une victoire des Canucks de 5-1 contre les Penguins

Bo Horvat a récolté deux points en supériorité numérique et les Canucks de Vancouver ont remporté un premier match cette saison à domicile, en battant les Penguins de Pittsburgh 5-1, vendredi.

Bowie Horvat et Andrei Kuzmenko ont chacun marqué et obtenu une mention d'assistance alors que Tanner Pearson, J.T. Miller et Oliver Ekman-Larsson ont également tous touché la cible pour les Canucks (2-5-2). Ilya Mikheyev a préparé deux des filets des siens.

Rickard Rakell a répliqué pour les Penguins (4-3-1), qui ont vu leur série de défaites se prolonger à trois. Spencer Martin a repoussé 34 des 35 tirs à son deuxième départ de l'année pour les Canucks tandis que Tristan Jarry a réalisé 24 arrêts.

Les Canucks venaient de signer leur première victoire de la saison, un gain de 5-4 contre le Kraken, à Seattle, jeudi. Les Penguins, quant à eux, avaient bénéficié de quelques jours de repos depuis un revers de 4-1 contre les Flames, à Calgary, mardi.