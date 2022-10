T.-N.-L. : bientôt expulsée de son logis, une aînée en fauteuil roulant ne comprend pas

Shirley Cox demeure seule au deuxième étage de l’immeuble à logements locatifs Riverhead Towers sur l’avenue Hamilton. Elle dit avoir été en état de choc lorsqu’elle a trouvé l’avis d’expulsion épinglé à sa porte.

Le nom du propriétaire qui figure sur l’avis d’expulsion qu’a reçu Shirley Cox est le directeur du logement de la ville de Saint-Jean de Terre-Neuve, Judy Tobin.

Je mets fin à la location et vous demande de quitter les lieux le 31 octobre 2022 , peut-on lire sur l’avis. Aucune explication ou information supplémentaire n’est écrite.

Shirley Cox croit que la ville veut l’expulser car elle est une fumeuse.

À ses dires, elle ne fume jamais à l’intérieur de l’immeuble, mais n’arrive pas à se rendre jusqu’à la zone pour les fumeurs de l’établissement, car celle-ci n’est pas accessible pour elle en raison de son fauteuil roulant.

Ce vieux fauteuil roulant, ce n’est pas le meilleur. Il y a une fissure sur le trottoir [qui se rend à la zone pour fumeurs] Ce n’est pas une grande crevasse, mais la roue de mon fauteuil roulant s’y accroche et je pourrais basculer , dit Shirley Cox. La zone pour les fumeurs est en bas d’une côte […] je ne suis pas capable de gérer ça.

Shirley Cox fume donc près de la porte d’entrée de l’immeuble.

Elle affirme qu’en général, elle ne dérange jamais personne, sauf pour une personne qui a, selon elle, déposé une plainte à la ville.

Aucune explication dans l’avis d’expulsion

CBC a communiqué avec la ville pour tenter d’en savoir plus sur les raisons entourant l’expulsion de Shirley Cox.

La ville n’a, ni abordé la question du tabagisme, ni donné la raison pour laquelle l’avis d’expulsion a eu lieu.

Dans une déclaration qui a suivi, la membre du conseil de la ville de Saint-Jean de Terre-Neuve Ophelia Ravencroft commente néanmoins la situation;

Émettre un avis d’expulsion, c’est toujours la décision la plus difficile à prendre, peu importe le contexte, pour notre personnel de la division du logement. C’est toujours notre dernier recours, et ce n’est jamais fait sans avoir eu un examen adéquat et sans avoir donné de préavis , écrit-elle.

Bien que notre département n’offre pas de logement supervisé, notre personnel est empathique envers tous les locataires et fait de son mieux pour faire respecter la loi sur les locations résidentielles.

À la recherche de quelqu’un qui pourrait l’aider, Shirley Cox est entrée en contact avec le député provincial et chef intérimaire du NPD , Jim Dinn.

Jim Dinn, chef par intérim du Nouveau Parti démocratique de Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : CBC / Danny Arsenault

Ce dernier a indiqué à CBC que son Parti a communiqué avec la ville sur ce dossier.

Nous avons reçu la même note [que CBC ] , dit-il. Nous souhaitions savoir comment son éviction pourrait être évitée, afin qu’elle ne soit pas dans une situation où elle serait sans abris et isolée.

L’adjointe de circonscription de Jim Dinn effectuera une visite chez Shirley Cox dans les prochains jours pour l’aider à faire appel.

J’espère que la ville va réussir à trouver une solution afin qu’elle ne soit pas expulsée de son logement , conclut Jim Dinn.