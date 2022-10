L’Abitibi-Témiscamingue compte 1,6 % d'immigrants, selon Statistiques Canada

Sur une population de 143 770 habitants, les immigrants ne sont que 2350 dans la région dont 60 % qui viennent d'Afrique.

C'est ce qui ressort des données sur le recensement de 2021 publiées mercredi par Statistique Canada.

Malgré ce taux bas par rapport à d'autres régions du pays, Statistiques Canada mentionne qu'il y a eu quand même une croissance durant les 5 dernières années.

En 2016, la région a reçu 570 nouveaux arrivants alors qu'en 2021, ils étaient 640.

La plus grosse augmentation est au niveau des résidents non permanents, explique Nicolas Bastien, analyste à la division diversité et statistique sociale à Statistique Canada.

Où on voit la grosse augmentation, c'est au niveau résidents non permanents. En 2016 on avait recensé 240 personnes qui étaient résidents non permanents, on était à 1045 en 2021, ça a plus que triplé. Malheureusement, le recensement pour l'instant ne permet pas d'avoir davantage d'informations particulières sur le type de résidents, par exemple est-ce qu’il y a un permis de travail, un permis d'études. Mais ça va être quelque chose sur laquelle on va travailler dans les prochains mois pour sortir un rapport au printemps là-dessus. Éventuellement on va explorer que ce qui se passe au niveau des résidents non permanents en Abitibi-Témiscamingue , précise-t-il.

Statistiques Canada révèle aussi que depuis plusieurs années, de plus en plus d'immigrants choisissent les régions pour s'installer au lieu des grands centres.

Mais l'Abitibi-Témiscamingue tarde à tirer son épingle du jeu.

En général les immigrant c'est vrai partout au Canada ont tendance à s'installer davantage dans les grands centres urbains. Mais ce qu'on a remarqué dans les dernières années, qui est une tendance qui est peut être accéléré en 2021, ils s'éloignent des centre comme Montréal et Vancouver, ils vont un peu plus vers les petits centres. Pour l'instant, l'Abitibi-Témiscamingue ne semble pas nécessairement avoir bénéficié de cette régionalisation , ajoute Nicolas Bastien.

Statistique Canada calcule que les immigrants sont ceux qui sont nés à l’étranger, en incluant les résidents non permanents.