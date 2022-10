Des entraves à la circulation routière entre Gatineau et Ottawa à prévoir ce week-end

Des travaux de construction notamment près du pont du Portage, sur le pont Alexandra et sur la traverse des Chaudières compliquent la circulation routière entre Ottawa et Gatineau, ce week-end.

Pour une autre fin de semaine de suite, les automobilistes ne peuvent pas circuler sur le pont Alexandra, samedi et dimanche, entre 6 h et 19 h. Le pont demeure néanmoins accessible aux piétons et aux cyclistes.

Sur la rive ontarienne, des travaux sont effectués sur le tronçon de la rue Wellington jusqu’à la rue Bay.

Un détour est donc nécessaire pour les automobilistes, les cyclistes et les piétons qui souhaitent emprunter le pont du Portage, soit pour aller en direction du centre-ville d’Ottawa ou encore pour en sortir.

Sur la traverse des Chaudières, la voie en direction sud demeure fermée jusqu’au 30 juin 2023.

À noter toutefois qu’une fermeture de toutes les voies de la traverse des Chaudières est prévue du mercredi 2 novembre, à compter de 20 h, jusqu’au jeudi 3 novembre, à 5 h.