Soccer féminin : le Rouge et Or s’en va en finale provinciale

Le Rouge et Or l'a emporté par la marque de 1 à 0 dans un duel défensif au Stade TELUS-Université Laval. L'unique but du match a d'ailleurs été inscrit par l'équipe adverse, qui a marqué dans son propre filet.

La gardienne Myriam Labrecque s'est illustrée dans la victoire des siennes, stoppant 4 tirs pour obtenir le jeu blanc. Elle en avait déjà obtenu 4 au courant de la saison.

La finale du RSEQ opposera Rouge et Or et les Carabins pour la cinquième fois en six saisons. Laval a une fiche de 3-1 durant cette séquence. Cet automne, le Rouge et Or a vaincu les Carabins deux fois, 1-0 au PEPS et 2-1 à Montréal.

L'équipe masculine défaite

Du côté des hommes, la saison s'est terminée de façon dramatique avec une défaite de 2 à 1 contre les Carabins de l'Université de Montréal.

Après avoir encaissé un but sur un penalty à la 84e minute, Laval a eu droit à son tour à un tir de pénalité dans les arrêts de jeu, Heikel Jarras créant l'égalité 1-1. Montréal a toutefois marqué de nouveau quelques instants plus tard, pour ainsi éliminer les hommes de Samir Ghrib , indique l'UL.

C'est la troisième saison de suite que les Carabins battent le Rouge et Or à son dernier match dans le circuit RSEQ.