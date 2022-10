Le PCQ a recueilli plus d’un demi-million de votes le mois dernier – soit 9 fois plus qu’aux élections précédentes – mais n’est pas parvenu à faire élire un seul député.

Conséquence : une guerre intestine couve, nous apprenait plus tôt cette semaine notre collègue Alexandre Duval. À qui revient la responsabilité de la défaite? Ceux qui ont orchestré la dernière campagne électorale doivent-ils conserver leur poste ou les fautes qu’ils ont commises méritent-elles qu’on fasse le grand ménage?

Bien sûr, toute formation politique qui souhaite progresser doit attribuer les postes clefs aux bonnes personnes. La campagne menée par les conservateurs était certes lacunaire – on n’a qu’à penser à la façon dont a été géré l’épisode des taxes impayées –, mais les militants auraient tort de consacrer trop d’énergie à chercher des coupables. L’essentiel est ailleurs.

Au-delà des questions organisationnelles, le parti devra surtout clarifier sa position idéologique, comme cela a déjà été abondamment souligné ces derniers temps. C’est que la croissance du PCQ , depuis un an et demi, a été aussi fulgurante que désordonnée.

À la base militante traditionnelle du parti – mobilisée autour de politiques fiscales et économiques résolument à droite – s’est greffée toute une foule d’électeurs ayant surtout en commun leur opposition aux mesures sanitaires. Ils partagent aussi, bien souvent, une certaine méfiance à l’égard de l’État et de ses institutions.

Lors du grand rassemblement tenu au Centre Vidéotron durant la campagne électorale, l’hétérogénéité de la foule était visible. Des gens venus des quatre coins du Québec exhibaient fièrement les affiches à l’effigie du candidat de leur circonscription. Quelques anglophones parsemaient l’auditoire. Des entrepreneurs bien nantis côtoyaient les électeurs les plus modestes, mais l’éclectisme n’y était pas que socioéconomique.

Interrogés sur les ratés du système de santé, des citoyens prônaient le désengagement le plus complet de l’État, tandis que d’autres souhaitaient au contraire couper les subventions aux entreprises pour mieux financer les services publics. L'ambiguïté était la même sur les enjeux identitaires.

Le Parti conservateur du Québec a tenu un grand rassemblement de mi-campagne dans le hall du Centre Vidéotron le 16 septembre, à Québec. Photo : Radio-Canada / Jacaudrey Charbonneau

Quelle direction prendre?

Comme le soulignait cette semaine dans un texte la militante Joanne Marcotte, le virage à gauche du Pari libéral et l’interventionnisme économique de la Coalition avenir Québec (CAQ) ont libéré une place à la droite du spectre économique où le PCQ peut espérer croître. C’est visiblement cet espace que le chef du parti a tenté d’occuper durant la campagne électorale.

Sur la question identitaire en revanche, la direction du Parti conservateur s’est montrée plus ambiguë. Lorsqu’il s’est lancé dans la course à la direction du Parti conservateur du Québec en novembre 2020, Éric Duhaime avait déclaré qu’il serait très ferme sur la défense et la promotion de l’identité québécoise, de notre culture unique et de notre langue française .

On connaît la suite. Derrière une affichette sur laquelle figuraient les mots Bill 96 marqués d’un signe d’interdiction rouge, le chef conservateur a plutôt promis en campagne d’abroger la loi censée renforcer la loi 101.

Les positions du parti en matière d’immigration sont aussi équivoques. Si Éric Duhaime a évoqué la construction d’un mur à la frontière pour juguler l’arrivée des demandeurs d’asile en territoire québécois, des militants souhaitent plutôt augmenter les seuils dans un souci d’éliminer toute entrave au développement économique.

D’autres enjeux mériteront sans doute d’être soulevés ces prochains mois. Le parti devrait-il adopter une position plus affirmée sur la question de l’environnement? Aller plus loin au chapitre de la privatisation des services publics? Promettre des réformes de pour renforcer le lien de confiance entre les citoyens et leurs institutions?

Si les résultats des dernières élections guideront sans doute les militants dans leur réflexion, rien n’est hélas blanc ou noir. C’est que le PCQ a fait des gains dans des circonscriptions disparates.

Sur quel électorat miser?

À l’échelle du Québec, les conservateur ont indéniablement obtenu leurs meilleurs résultats dans la région de Chaudière-Appalaches. C’est dans Beauce-Sud que le score a été le plus élevé, le candidat Jonathan Poulin ayant obtenu 16 187 votes et 43,4 % d’appui.

En fait, le PCQ a obtenu plus de votes dans les 7 circonscriptions de Chaudière-Appalaches, qu’il n’en a obtenu dans les 27 de l’île de Montréal. Le parti a aussi très bien fait dans la région de la Capitale-Nationale, en Mauricie et au Centre-du-Québec.

Il faut aussi souligner les bons scores obtenus par le PCQ dans une poignée de circonscriptions de l’ouest de l’île de Montréal. Dans le château fort libéral de D’Arcy-McGee, le PCQ est allé chercher 22,0 % d’appui, soit 5677 votes bien comptés. Aucun de ses adversaires libéraux de l’île de Montréal n’a cependant été sérieusement inquiété comme ont pu l’être les candidats de la Coalition avenir Québec dans la grande région de Québec.

Les conservateurs ont jusqu’ici voulu ménager la chèvre et le chou, en courtisant plusieurs clientèles électorales à la fois, mais ils devront tôt ou tard faire des choix. Il semble inévitable dans les circonstances que cela entraîne des départs autant que de nouvelles adhésions.