Halloween ou non, certains se costument toute l’année

Angel Scott, résidente de Kitchener en Ontario, a développé une passion pour les déguisements depuis sa tendre enfance. Quand je suis capable de porter mes déguisements, je me sens moi-même , dit-elle.

Dans son atelier, cinq machines à coudre domestiques et industrielles sont alignées près des murs : des masques de carnaval, des étoffes de soie, de coton ou encore de spandex et toutes sortes de matériel de confection forment un décor hétéroclite.

Sur une grande table de travail placée au centre de la pièce, elle étale ses nombreux déguisements. Pour moi, ce sont mes vêtements, mon style , raconte-t-elle. En montrant le costume d’Harry Potter qu’elle aime porter pour faire l’épicerie, la Franco-Ontarienne affirme avoir fabriqué la majorité de ses déguisements.

Angel Scott aime porter ce costume lorsqu'il fait froid. L'hiver, il lui sert parfois de manteau pour la réchauffer. Angel Scott montre un casque de Darth Vader qu'elle a même confectionné grâce à une machine à coudre 3 D. Angel Scott porte un costume de Darth Vader lors d'un événement Cosplay.

Angel Scott montre un casque de Darth Vader qu'elle a même confectionné grâce à une machine à coudre 3 D. Photo : Angel Scott

Angel Scott porte un costume de Darth Vader lors d'un événement Cosplay. Photo : Angel Scott

Son époux et elle, tous deux travailleurs dans le milieu cinématographique, ont la chance de collectionner des déguisements originaux, dont le plus précieux est un ensemble porté par Mila Jovovitch dans le rôle d’Alice lors du tournage de la série Resident Evil.

Pour le prouver, elle montre l’inscription cachée à l’intérieur du gilet. Elle raconte que les gens désirent toujours prendre des photos avec elle lorsqu’elle porte ce costume.

Mme Scott confie avoir mis du temps avant de pouvoir se sentir complètement libre dans son choix de porter des déguisements l’année durant.

Maintenant qu'elle s'est détachée du jugement d’autrui, elle croit que l’opinion des autres importe peu. Si tu veux te déguiser, fais-le! Fais-le pour aller à l’épicerie, pour partir mettre du gaz dans ton char , exhorte-t-elle. Ce n’est pas aux autres de te dire ce qu’il est normal de porter.

La passion pour les déguisements touche aussi une dame de Guelph, connue en ligne et dans le monde des costumes sous le nom de Jessica Squid. Se déguiser lui permet de se valoriser : je vais porter ce que je veux et je ne m’inquiète pas du regard des autres.

Elle confie avoir eu du mal à trouver sa place et à se faire des amis durant sa jeunesse.

Je suis autiste et je l’ai su que lorsque j’ai eu 16 ans , raconte-t-elle. Me déguiser a été et continue à être ma thérapie.

L’Ontarienne, pour qui la fabrication de costumes est aussi son gagne-pain, raconte préparer ses propres déguisements pour certains événements, avec parfois un an d'avance.