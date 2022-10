Le Trump des Tropiques , associé à l’extrême droite, auteur de déclarations fracassantes et provocatrices sur l’armée, la COVID, les homosexuels, la déforestation de l’Amazonie et le système électoral brésilien, décrochera-t-il un second mandat?

Ou au contraire, est-ce que l’ancien président (de 2003 à 2011), l’idole des masses pauvres, légende de la gauche sud-américaine, reprendra du service pour sauver la démocratie brésilienne ? Dans le second cas, Bolsonaro reconnaîtra-t-il seulement sa défaite ? Si la réponse est négative, verra-t-on des attaques dans la rue contre le président élu et les institutions, dans un écho troublant des événements du 6 janvier 2021 à Washington ?

Certains le craignent et le disent… et justifient leur crainte en alignant les citations menaçantes du président sortant.

Un pays coupé en deux

Lula est populaire auprès des moins nantis du Brésil. Photo : Priscilla Pilon

Les derniers sondages font apparaître un Brésil coupé en deux parties presque égales, avec un léger avantage au candidat de la gauche. Deux mondes s’affrontent, aux perceptions complètement différentes. D’un côté, des masses populaires inquiètes devant le retour de la faim et des citoyens inquiets devant les menaces d’un président potentiellement putschiste, face à la jeune démocratie brésilienne.

De l’autre, des conservateurs religieux partisans de la loi et de l’ordre, des citoyens restés hostiles aux rouges , hantés par les dernières années de la gauche au pouvoir, économiquement très mauvaises. Entre les deux, un milieu des affaires qui — hormis le lobby agroalimentaire — a été déçu par la gestion chaotique et incompétente des quatre dernières années et vote plutôt Lula, sans enthousiasme. Et une armée qui, malgré les appels du pied de Bolsonaro, ne semble pas majoritairement putschiste.

Selon la toute dernière enquête de la firme Datafolha, ce serait 52 % à 48 % en faveur de Lula, après répartition des indécis. Mais les sondeurs avaient gravement sous-estimé le candidat Bolsonaro au premier tour, le plaçant dans la fourchette de 33 à 37 % alors qu’il a finalement obtenu plus de 43 %, 5 points derrière Lula.

Quel que soit le résultat, un climat de guerre civile larvée s’est installé dans le pays. La détestation, voire la haine mutuelle, a pris le pas sur un débat serein entre programmes et orientations divergentes.

Le dernier débat de la campagne

Plusieurs partisans de Jair Bolsonaro estiment que l'ex-président Luiz Inacio Lula da Silva devrait être en prison. Photo : Getty Images / MIGUEL SCHINCARIOL

C’était palpable dès le début du dernier débat entre les deux protagonistes, vendredi soir, alors qu’un Bolsonaro au visage fermé, lisant des notes dans la paume de sa main, affirmait que tout le système est contre moi , que le Tribunal électoral nous a coupé du temps de publicité à la radio, et que Lula devrait être en prison .

Pendant ce temps, Lula répliquait en citant le chiffre de 6491 mensonges proférés selon lui par Bolsonaro depuis qu’il est président. Il a aussi évoqué l’isolement honteux du Brésil sur la scène internationale depuis que son opposant est au Palais du Planalto (équivalent brésilien de la Maison-Blanche) : personne ne veut se faire voir aux côtés de ce pestiféré diplomatique.

Aujourd’hui, le Brésil est plus isolé que Cuba , a-t-il affirmé lors de ce dernier débat.

2018 : un réactionnaire crève l’écran

Comment en est-on arrivé là? En octobre 2018, Jair Bolsonaro, un capitaine d’armée qui avait déjà derrière lui une longue carrière de député d’arrière-ban, était connu pour sa nostalgie revendiquée de la dictature militaire. Il multipliait les coups de gueule réactionnaires et nostalgiques au parlement. Selon lui, la période 1964-1985 de la dictature était un âge d’or de notre pays .

Lors de la destitution de l’ancienne présidente Dilma Roussef en 2016, qui avait été guerrillera dans sa jeunesse, il avait fait, en pleine chambre des députés, l’éloge d’un tortionnaire célèbre qui s’était occupé d’elle pendant sa détention en 1970.

Jair Bolsonaro a multiplié les déclarations incendiaires ces quatre dernières années. Photo : Reuters / ADRIANO MACHADO

Vulgaire et provocateur, inconditionnellement proarmée, hostile à la démocratie (ou du moins à certaines de ses institutions : la presse et les tribunaux indépendants; le système électoral dont il conteste l’impartialité), c’est aussi un anti-scientifique déclaré. Pendant la pandémie, il a multiplié les déclarations fantaisistes, ignorantes et dépourvues d’empathie. Il est aussi connu pour ses déclarations misogynes. Il avait un jour lancé à une députée : Vous êtes trop moche pour mériter d’être violée .

Et pourtant, cet homme qui parle continuellement sans filtre avait crevé l’écran lors de sa campagne de 2018, et fini par gagner au second tour.

Ce fut le triomphe de la transgression et du bras d’honneur permanent contre le système . Toute ressemblance avec un célèbre politicien d’Amérique du Nord n’est pas due au hasard. Trump et Bolsonaro, même combat? En tout cas, les deux pays connaissent des processus qui ont beaucoup de points en commun.

Les scandales de corruption sous le PT

Il faut dire que la récession du milieu des années 2010, et les affaires de corruption qui avaient éclaté pendant la présidence du Parti des travailleur ou PT (2003-2016, avec le héros Lula da Silva suivi de la pauvre héritière Dilma Roussef), l’avaient aidé en lui fournissant du grain à moudre contre la gauche, source de tous les maux .

Pourtant, il est bien connu que durant ces années-là, le système politique très décentralisé du Brésil (beaucoup de pouvoirs aux États; entre 20 et 30 partis au parlement selon les années — davantage qu’en Israël !) avait diffusé, comme un cancer, les affaires de corruption dans la plupart des formations, et pas seulement celle qui détenait la présidence.

Jair Bolsonaro a fait beaucoup de millage sur ce thème contre le Parti des travailleurs… et cela a continué jusqu’à ce jour, même si le PT n’est plus au pouvoir depuis six ans, et que sa propre administration a eu ses histoires de favoritisme et de caisses cachées .

En 2018, il avait obtenu 46 % des suffrages exprimés au premier tour, puis nettement battu le candidat du PT au second tour, Fernando Haddad, par un score de 55 % à 45 %.

Mais à l’époque, sans avoir vraiment un casier vierge (avec déjà 28 ans en politique !), il était un relatif nouveau venu au sommet du pouvoir et n’avait pas de bilan à défendre. Malgré son étiquette d’extrémiste, on avait voté pour lui parce qu’il allait faire le ménage en balayant les gauchistes , parce qu’il parlait franc à défaut de parler élégant.

La petite bourgeoisie déçue des années PT , les milieux d’affaires, les classes moyennes exaspérées de voir des pauvres se mettre à voyager et même à envoyer leurs enfants à l’université (résultat de leur promotion sociale dans les années Lula ), sans oublier les évangélistes ravis par ses tirades sur la loi et l’ordre , Dieu, la famille et la patrie . Tout ce beau monde allait porter Bolsonaro au pouvoir.

Une résilience exceptionnelle malgré une gestion inepte<

Une partisane du président Jair Bolsonaro prend part aux célébrations marquant le 200e anniversaire de l'indépendance du Brésil, à Sao Paulo, le 7 septembre 2022. Photo : Getty Images / MIGUEL SCHINCARIOL

On aurait pu croire que quatre années plus tard, la situation serait différente. Entre janvier 2019 (prise du pouvoir) et l’élection d’octobre 2022, on a pu voir ce que valait, à l’usage, une administration Bolsonaro, pour sanctionner ensuite ses résultats.

Des résultats qui incluent :

Un des pires bilans sanitaires au monde pendant la pandémie (en chiffres absolus, avec 700 000 morts, et aussi pour les cas et les décès de COVID par habitant) et un appauvrissement des classes populaires, avec le retour de la sous-alimentation dans certaines régions.

Une remontée en flèche de la déforestation et des incendies en Amazonie, résultat (entre autres) d’une collusion du pouvoir avec le lobby agroalimentaire, qui préfère raser les forêts pour faire des pâturages. Un secteur de l’éducation négligé, abandonné en bonne partie à l’influence des lobbies évangéliques, soutiens importants du président d’extrême droite.

Et puis, du point de vue de la méthode d’exercice du pouvoir : une généralisation de l’invective, du dénigrement, des accusations de toutes sortes. Un flot continu de fausses rumeurs, systématisé sur les réseaux sociaux dont le Brésil est friand (WhatsApp).

Même arrivée au pouvoir, l’administration Bolsonaro s’est caractérisée par un ton de campagne électorale permanente, avec une désinformation en ligne systématique, dont voici quelques thèmes récurrents : La gauche, c’est Satan ; Lula le corrompu ; Lula et les trafiquants de drogue ; Lula veut fermer les églises .

Bolsonaro, comme Trump

Malgré ces outrances, malgré des résultats sanitaires et environnementaux catastrophiques, le résultat du premier tour, le 2 octobre, a montré la résilience exceptionnelle de Bolsonaro et de ses appuis dans la population brésilienne.

Tel un Trump aux États-Unis, qui ne brillait ni par sa compétence, ni par ses idées ou sa connaissance des dossiers, transformant la politique en une spectacle permanent de guérilla politicienne et de culte de la personnalité, Bolsonaro a obtenu un score étonnant au premier tour : 43,2 % des suffrages exprimés.

En légère baisse par rapport au premier tour de 2018. (Pour mémoire : Trump à la présidentielle de 2020 a fait 47 %.)

Le président brésilien sortant, Jair Bolsonaro, a su récolter beaucoup d'appuis malgré de nombreuses polémiques. Photo : Reuters / RODOLFO BUHRER

Au Congrès (Sénat et Chambre des députés), les succès de ses alliés ont été nombreux à l’élection du 2 octobre. Le général Eduardo Pazuello, un ministre de la Santé si incompétent qu’il a laissé des malades de la COVID mourir de suffocation à Manaus, alors qu’il avait à disposition des stocks d’oxygène pour les sauver… a triomphé dans les urnes à Rio.

Autre élection triomphale : celle de Ricardo Salles, le ministre de l’Environnement (2019-2021) réputé à la solde du lobby agroalimentaire, qui a présidé à une remontée catastrophique de la déforestation en Amazonie en abrogeant des lois de défense de l’environnement. Le politicien a obtenu un des plus gros scores comme député à la Chambre.

On le voit, le bolsonarisme , comme le trumpisme aux États-Unis, ont fait leur nid dans le paysage. De façon durable, au-delà des personnalités fondatrices. La qualité ou non de leur gestion n’a pratiquement aucun rapport avec les scores impressionnants qu’ils continuent de faire aux élections.

Lula : retour après la traversée du désert

Lula da Silva a passé près de deux ans en prison pour corruption avant que les accusations portées contre lui soient rétroactivement annulées. Photo : Reuters / Ricardo Moraes

Face à Bolsonaro et au bolsonarisme , Lula da Silva, l’ancien président qui veut le redevenir, le héros des déshérités du Nordeste, est un homme qui revient de loin.

À partir de 2016 et jusqu’en 2019, il sera dans l’étau de la justice, pour toutes sortes de délits de corruption — dont beaucoup, on le comprendra plus tard, ont été inventés.

En 2018 et 2019, il passera 580 jours en prison, avant que toutes les charges contre lui ne soient rétrospectivement annulées par la Cour suprême. C’est Sergio Moro, le juge-vedette responsable de l’enquête Lava Jato sur la corruption systémique au Brésil, qui le fait appréhender puis condamner en 2018.

Dans les pratiques juridiques brésiliennes, il existe des passerelles étonnantes : après son désaveu par la Cour suprême, Sergio Moro se lancera en politique… aux côtés de Bolsonaro! Ce qui ressemble à un aveu, a posteriori, du caractère partisan de son acharnement contre Lula, une chose que des interceptions téléphoniques ont révélée au grand jour.

Un peu comme Joe Biden, à qui on avait confié en 2020, à 77 ans, la tâche de vider Donald Trump de la Maison-Blanche, Lula, qui a aussi 77 ans aujourd’hui, est l’espoir de ceux qui espèrent crever l’abcès Bolsonaro .

Un verdict qui ne tranchera pas le nœud gordien

Dans tous les cas, la victoire de l’un ou de l’autre sera acquise de justesse, et laissera béante la division d’un pays à 50-50 , apparemment sans voie médiane de compromis.

Une courte victoire de Bolsonaro renforcera les inquiétudes — ou le désespoir — de ceux qui craignent de voir la démocratie brésilienne et les préoccupations environnementales dans ce pays poumon de la planète prendre le bord pour de bon.

Mais une courte victoire de Lula ne crèvera pas l’abcès, exactement comme celle de Joe Biden ne l’a pas fait aux États-Unis. Outre les dangers possibles d’un putsch ou d’une mobilisation révolutionnaire des partisans armés de Bolsonaro, ce sera la capacité même d’un président Lula-II à gouverner qui sera mise en cause.

Le nœud gordien de la démocratie brésilienne ne sera pas tranché par cette élection présidentielle rien moins que dramatique.