Regarder la mort en face, ensemble 

Au Cabaret mortel, la mort était à l’honneur vendredi soir. Ce rassemblement communautaire, organisé au Café Baobab de Sherbrooke, se voulait une occasion de discuter franchement et sans tabous de cette réalité. Loin d’être macabres, les discussions et diverses prestations artistiques avaient aussi pour but de lever le voile sur le côté rassembleur de la mort, qui touchera tout le monde à un moment ou un autre.

Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées pour assister à des présentations de comptes, de poèmes, d’arts visuels et de danse, tous centrées autour du thème de la mort.

Les œuvres ont été ponctuées de la lecture de segments du recueil Les heures, de Fernand Ouellette, dans lequel l’auteur québécois raconte les derniers moments de son père. Des pauses entre les prestations ont également permis aux membres de l’auditoire de s’exprimer spontanément sur leurs réflexions et leur vécu. Des échanges intimes et souvent émouvants s’en sont ensuivis.

La soirée a été ponctuée de diverses prestations artistiques. Photo : Radio-Canada / Emy Lafortune

La soirée a été imaginée par François Drouin, un coordonnateur de musée devenu célébrant de funérailles dans ses temps libres. Il indique que son intérêt pour la mort est né en même temps que la naissance de son fils et de sa fascination pour le miracle de la vie. J’avais le goût de lever le voile sur tout ce qui touche de près ou de loin à la mort, mais en le faisant avec beaucoup de respect, de sobriété, et de joie , explique-t-il.

« La mort, c’est une amie qui nous accompagne toute notre vie. Souvent, on tente de la nier et de la mettre de côté, mais c’est ce qui nous rassemble, les êtres humains. Peu importe notre nationalité, notre sexe, notre milieu de vie, on va tous mourir un jour. Pourquoi ne pas commencer à l’apprivoiser pendant qu’on est encore vivants? » — Une citation de François Drouin

François Drouin a voulu lever les tabous entourant la mort lors d'une soirée au Café Baobab, à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Emy Lafortune

Et si c'était ma dernière journée sur terre?

Le concept de café mortel est né en Europe et représente une occasion de parler ouvertement de la mort autour d’un café. On s’est dit "pourquoi ne pas marier au concept de café mortel des prestations artistiques", car l’art, c’est aussi universel que la mort, et ça permet parfois de dédramatiser ou d’approcher des aspects de notre psyché qu’on n’ose pas approcher en temps normal , raconte François Drouin

Selon lui, la mort est encore trop taboue en Amérique du Nord.

Il y a beaucoup de cultures, entre autres dans le bouddhisme, où ils se lèvent le matin en se disant "aujourd’hui, je vais peut-être mourir", en voulant dire "je ne sais pas de quoi aujourd’hui va être fait, ça pourrait être ma dernière journée sur terre, qu’est-ce que j’en fais, qu’est-ce qui est important pour moi?" C’est un peu cet esprit-là aussi le Cabaret mortel, c’est de ramener au précieux de la vie , soutient-il.

Parmi les artistes présents vendredi soir se trouvait Horta Van Hoye, qui a voulu représenter la mort à l’aide de sculptures de papier. Comme artiste, je veux accomplir ce dernier chef-d'œuvre qui est la mort. De me préparer chaque jour un petit peu pour pouvoir mourir vivante, c’est-à-dire de le faire d’une façon consciente, de participer à ces derniers souffles. C’est un chef-d'œuvre pour moi, et j’ai l’impression que si on apprend à chaque instant à lâcher prise, j’espère que le dernier souffle ne va pas être plus compliqué que ça , souligne-t-elle pour expliquer sa participation à l’événement.

L’artiste multidisciplinaire Marie-Claude Morin a quant à elle présenté des poèmes et des aquarelles faisant partie d’un plus vaste projet de jeu de cartes thérapeutique. Ce soir, j’ai choisi quelques pièces qui avaient un lien avec soit le deuil, la mort, la transition , fait-elle remarquer.

Marie-Claude Morin et ses œuvres « Accueillir la vulnérable », « Voyage au centre de l'être », « Légende du phénix » et « L'envolée », qui font partie de sa collection « Présence ». Photo : Radio-Canada / Emy Lafortune