Disraeli revisité : retour sur une expérience photographique transformatrice

L’exposition Disraeli revisité – Chronique d’un événement photographique québécois propose 144 clichés, dont près de la moitié sont dévoilés au public pour la première fois. Des documents d’archives inédits du projet, qui est encore aujourd’hui étudié dans les cégeps et les universités, sont aussi à l'honneur.

«Le curé Armand Chabot dans sa chambre», de Claire Beaugrand-Champagne. Photo : Claire Beaugrand-Champagne

Entre « l'ordinaire » et la polémique

Les portraits, réalisés par Claire Beaugrand-Champagne, Roger Charbonneau, Cedric Pearson et Michel Campeau en 1972, avaient pour objectif de capter l’ordinairement vécu de la population de Disraeli.

Pour ce faire, la jeune équipe, regroupée sous le nom Collectif de l’imagerie populaire de Disraeli, a discuté et tissé des liens avec les gens du village pendant trois mois.

«Enfants Matteau», du photographe Roger Charbonneau. Photo : Roger Charbonneau

Après quelques expositions improvisées à Disraeli – sur le mur d’une grange, à la polyvalente, ou encore dans des espaces publics –, les membres du collectif ont plié bagage, croyant le projet derrière eux.

Toutefois, la diffusion des images dans plusieurs publications québécoises – dont un magazine tiré à plus de 500 000 exemplaires en 1974 –, a suscité l'ire de membres influents de la communauté de Disraeli, qui estimaient que les clichés les représentaient de façon injuste et négative.

S’en est suivi une tempête médiatique qui a atteint les grands quotidiens montréalais, et qui a provoqué de grands débats sur l’incidence sociale de la photographie documentaire, sur le rôle des médias, sur la subjectivité de l’art photographique et sur l’idéalisation de la vie rurale par la jeune génération.

«Terrain de jeux de l'OTJ», de Cedric Pearson. Photo : Cedric Pearson

La beauté de ce projet-là, c’est qu’il a provoqué cette incroyable controverse, que nous n’avions pas vue venir, et que nous n’avons absolument pas souhaitée, car on a été vrai et sincère dans notre relation avec les gens , se rappelle Michel Campeau, l’un des quatre photographes du projet.

« Nous n’avons pas cherché à exploiter photographiquement les gens [...], mais il a eu des répercussions sismiques dans la municipalité. » — Une citation de Michel Campeau, photographe

La controverse a aussi laissé sa marque sur l'œuvre de Michel Campeau.

Sur un plan personnel, j’étais choqué par cette histoire-là, et j’ai été fragilisé par cette polémique. À tel point que le projet qui s’en est suivi, j’ai photographié des gens aveugles. Toujours dans cette perspective de documenter la vie, la réalité, mais aussi de faire en sorte que je n’ai pas à répondre de mes photographies , raconte-t-il.

«La garde paroissiale», de Michel Campeau. Photo : Michel Campeau

Redécouvrir l’histoire

Cinquante ans plus tard, Michel Campeau se réjouit de voir ses images ressurgir. Il estime que les questions sociales dont est impreigné son travail sont toujours d’actualité.

Son de cloche similaire pour Zoë Tousignant, commissaire de l’exposition et conservatrice de la collection Photographie au Musée McCord Stewart. Elle estime que Disraeli revisité est l’occasion de redécouvrir l’exercice du Collectif de l’imagerie populaire de Disraeli sous un nouvel angle.

En sélectionnant des photos où l’on voit les membres du collectif interagir avec les personnes de Disraeli, on présente une autre facette de l’image et on s’interroge sur la façon dont l’interprétation du corpus change si l’on nous présente des preuves d’une relation authentique entre le photographe et ses sujets , explique-t-elle dans un communiqué.

Cedric Pearson a capté une exposition du collectif, réalisée sur le lieu de leur maison à Disraeli. Photo : Cedric Pearson

Et qu’en pensent les gens de Disraeli? Le Musée McCord Steward les invite à soumettre des photographies représentant leur vision actuelle de leur communauté. Celles-ci seront présentées dans le cadre de l’exposition.

Des habitants et des habitantes du village viendront d’ailleurs visiter le musée dans quelques semaines, selon Michel Campeau. Ce sont eux qui pourront nous dire leur état d’âme , conclut-il.

Disraeli revisité est présenté du 28 octobre au 19 février 2023 au musée McCord Stewart, à Montréal.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.