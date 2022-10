Toronto entame de grands travaux au centre-ville et jusqu’à la fin de l’année

La fin de semaine sera difficile pour les Torontois désireux de circuler au centre-ville. La Ville prévoit de nombreuses fermetures de rues en raison de travaux de réfection, d’installation de rails de tramway et la réfection de conduites d’eau.

C’est malade. Ça va créer un chaos. Des fois, on est coincé entre 30 minutes à deux heures pour déposer des gens , s’insurge Hakim dans son taxi.

Il faut dire que plusieurs sections importantes du cœur même de la Ville vont être fermées à partir de ce vendredi soir.

La chaussée, les voies de vélo et les trottoirs seront ainsi fermés sur la rue Yonge du Boulevard Lake Shore à la rue Front dès 19h ce vendredi jusqu’à 23h dimanche 30 octobre.

Cela devrait permettre de détruire le pont Metrolinx au-dessus de la rue Yonge. L’accès à la bretelle de sortie de l’autoroute Gardiner en direction de l’ouest sera fermé.

La fermeture devrait se poursuivre pour six week-ends consécutifs.

L'accès au boulevard Lake Shore Est sera aussi fermé depuis la rue Parliament à partir de 21 heures dimanche 30 octobre pour des travaux relatifs au réseau de gaz. Une voie en direction de l’ouest sera maintenue, mais le passage vers le nord et le sud sera redirigé plus loin.

Des travaux qui ne sont pas du goût de tous les passants comme Tim Hamelin.

C’est une farce. Tout ça aurait pu être fait pendant la pandémie. La rue College est un bazar. Je n’ai jamais vu autant de constructions dans cette ville en 25 ans , lance-t-il.

Toutefois, le temps de trajet s’est quelque peu amélioré comparativement à avant la pandémie selon l’Index du temps de trajet de la Ville de Toronto.

Les données indiquent un indice moyen de 1,61 entre 8h et 9h, et 1,76 entre 17h et 18h, pour la période allant du 17 février 2019 au 16 février 2020.

Cet automne, soit entre le 6 septembre et le 16 octobre de cette année, les indices sont à 1,55 et 1,65 respectivement pour les mêmes tranches horaires.

La Ville affirme qu’elle a fait le maximum durant la pandémie, mais d'importants travaux de rénovation du réseau de canalisation sont cruciaux quand certaines installations sont plus que centenaires, sans compter l’arrivée de la ligne Ontario.

L’esplanade entre la rue Market et la rue Street sera fermée de 8h à 15h dimanche 30 octobre pour permettre des travaux de grue.

La rue Yonge sera fermée de la rue Maitland à la rue Alexander de vendredi soir à lundi 5h pour permettre de démonter une grue.

La rue Adelaide est aussi réduite à une seule voie en plusieurs endroits et fermée à plusieurs intersections à partir du 31 octobre.

Selon l'ingénieur en chef de la Ville, les travaux perturberont la circulation au moins jusqu'à la fin de l'année.

Avec des infromations de Yanick Lepage