Un vivier à homard de la Nouvelle-Écosse mis à l’amende

Une entreprise qui possède l’un des plus importants viviers à homard en Nouvelle-Écosse vient de plaider coupable à deux accusations déposées en vertu de la loi fédérale sur les pêches.

Atlantic ChiCan a été condamnée à payer des amendes totalisant 25 000 $ et à verser 50 000 $ à un fonds pour dommages à l’environnement, après avoir plaidé coupable jeudi en cour provinciale à Shelburne.

Dans les installations d’Atlantic ChiCan à Clark's Harbour, des inspecteurs du ministère fédéral des Pêches et des Océans ( MPO ) avaient découvert un grand nombre de homards femelles oeuvées, c’est-à-dire portant des oeufs.

Lors d’une visite en janvier 2019, les inspecteurs avaient saisi trois caisses contenant 132 femelles oeuvées, entreposées depuis une semaine. Lorsque des femelles portant des oeufs sont pêchées, la loi stipule qu’elles doivent être remises à l’eau dans un délai de 24 heures.

Six autres femelles oeuvées et 32 homards plus petits que la loi sur les pêches le permet ont été trouvés ailleurs dans l’usine.

En 2017, la même entreprise avait déjà été avertie par les inspecteurs de ne pas garder de femelles oeuvées. Selon le juge Jim Burrill, cela rend d'autant plus choquantes les infractions de 2019.

Le juge a reconnu que l'entreprise avait déployé des efforts pour éviter une récidive. Depuis la saisie de 2019, des superviseurs ont été congédiés et un poste de contrôleur de la qualité a été créé.

L'avocat du défendeur, Matthew Fraser, a dit au juge que Atlantic ChiCan admettait son manque de rigueur. Une entreprise de cette taille est au courant des lois et a lamentablement échoué à établir des politiques qui les respectent, a déclaré l'avocat de la Couronne, Derek Schnare.

Coupable d'étiquetage trompeur

C’est la deuxième condamnation en moins d’un an pour l’entreprise. En décembre 2021, Atlantic ChiCan avait déjà été condamnée à payer 50 000 $ pour étiquetage trompeur. L'entreprise avait vendu du homard des États-Unis en prétendant qu'il provenait du Canada.

De mai à octobre 2019, ce sont 63 000 livres de homard américain étiquetté comme produit canadien qui avaient été exportés, principalement vers la Chine.

Dans le dossier réglé en cour cette semaine, la compagnie a jusqu'au 4 novembre qui vient pour payer les amendes qui totalisent 25 000 $. Le reste de l'argent qu'on lui réclame doit être versé d'ici novembre 2023.