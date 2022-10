La Colombie-Britannique interdit pour de bon l’utilisation du raticide

En juillet 2021, le gouvernement provincial avait mis en place une interdiction de 18 mois en raison de craintes que le raticide tue aussi les hiboux, qui se nourrissent des rats qui consomment le poison.

Les changements permanents annoncés vendredi vont interdire la vente et l’utilisation de rodenticides à base d'anticoagulants, considérés comme étant particulièrement puissants.

La province a passé les 15 derniers mois à examiner ces rodenticides et leurs effets en échangeant avec des experts et en organisant une consultation publique qui a suscité 1600 réponses. Un document formulant une série de recommandations en a résulté.

L’interdiction permanente sera en vigueur le 21 janvier 2023, jour où l’interdiction temporaire prend fin.

Elle touchera la vente ainsi que l’utilisation du produit par le public et la majorité des opérations commerciales et industrielles dans la province, excepté pour les services considérés essentiels, tels que les hôpitaux et la production agroalimentaire.

Les services essentiels utilisant ce rodenticide devront embaucher une entreprise de lutte antiparasitaire agréée, établir un plan de contrôle parasitaire spécifique au site et noter l’utilisation du poison.

Des effets sur la faune

Le raticide a été critiqué pour la manière dont il est transféré à travers la chaîne alimentaire une fois qu’il est mangé par un rat. Des traces se retrouvent dans la faune locale et le produit peut ainsi nuire à des prédateurs, comme les hiboux.

Une étude effectuée en 2009 auprès de 164 hiboux dans l’Ouest canadien a déterminé que 70 % avaient des résidus de rodenticide dans leur foie.

Du poison à rat a aussi été trouvé chez d’autres prédateurs, comme les belettes, les coyotes, d'autres oiseaux et les écureuils. Les critiques du rodenticide estiment que son utilisation va à l’encontre de la Loi canadienne sur les produits dangereux.

La SPCA de la Colombie-Britannique encourage les gens à bien isoler leur maison plutôt que de compter sur le raticide.