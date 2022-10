La piste cyclable du parc Stanley continue de susciter la controverse

Les utilisateurs du parc Stanley, à Vancouver, ne parviennent pas à s’entendre. La raison : une piste cyclable qui limite la mobilité des véhicules dans l’emblématique parc de la Colombie-Britannique.

Une saga qui débute avec la pandémie

Dès le début de la pandémie, les autorités municipales ont pris des initiatives afin de limiter l’accès motorisé dans le parc, poumon de la ville de Vancouver. L’objectif était alors de permettre aux piétons et aux cyclistes d’avoir plus d’espace de circulation alors que la crise sanitaire imposait des mesures de distanciation physique.

Durant plusieurs mois, les voitures n'étaient pas les bienvenues dans le parc Stanley. Puis, avec la période estivale, les automobilistes ont pu de nouveau circuler dans le parc, mais sur une seule voie. La seconde est transformée en piste cyclable et les cyclistes ne peuvent plus utiliser de la promenade de mer.

Depuis lors, les divergences ne s’apaisent pas entre les adeptes de ce tracé et ses détracteurs. John Irwin, commissaire des parcs de Vancouver jusqu’au 7 novembre 2022, avoue que son espoir était que la commission rende cette piste permanente à l'été 2022, mais nous ne l’avons pas [fait] , regrette-t-il.

Le dossier chaud est resté sur la table en attendant que le rapport sur la mobilité dans le parc Stanley soit finalisé et rendu public, probablement au début de l’année 2023, voire mi-2023 , croit-il.

Un avenir incertain et des avis tranchés

Ken Sim, récemment élu maire de Vancouver, avait promis lors de sa campagne électorale de supprimer la piste cyclable temporaire et redonner le plein accès au parc aux automobilistes.

Cependant, rien n’est certain, tant en ce qui a trait au calendrier qu'à la mouture de cette nouvelle cohabitation, et aucune déclaration ne viendra clarifier la situation tant que les nouveaux élus ne sont pas en poste.

En attendant, les différentes opinions se font entendre. C’est le cas de Lucy Maloney, du mouvement Love for the lane , qui espère rallier le plus de monde possible à sa cause. La Vancouvéroise se bat pour maintenir la piste cyclable telle quelle aussi longtemps que la nouvelle commission des parcs n’a pas pris le temps d’étudier le rapport sur la mobilité dans le parc Stanley.

« Si notre principale priorité est l'accessibilité, ce qu'elle devrait être, alors, pour l'amour du ciel, demandez aux experts! » — Une citation de Lucy Maloney, militante

Lucy Maloney exhorte les nouveaux commissaires à prendre le temps de lire le rapport sur la mobilité dans le parc avant de trancher .

Le commissaire des parcs sortant, John Irwin, se montre pessimiste quant à l’approche du parti ABC, qui a pris le pouvoir à la mairie de Vancouver, tout comme à la commission des parcs et à la commission scolaire. Beaucoup d'entre nous, dans la communauté du transport actif, sont assez inquiets qu'ils la retirent et qu'elle disparaisse ou qu’elle revienne sous une forme si petite qu'elle ne fera aucune différence.

« Nous sommes également au milieu d'une crise climatique et nous essayons de trouver tous les moyens possibles pour amener les gens à changer leur comportement et à ne pas conduire autant. » — Une citation de John Irwin, commissaire des parcs de Vancouver

Le restaurant Teahouse en faveur des automobilistes

De son côté, la gérante du restaurant Teahouse, Mimi Errahmani, croit qu’il est possible de concilier tout le monde en remettant les deux voies de circulation automobile, comme c’était le cas avant la pandémie. Les tracas liés à la restriction des véhicules ont eu raison des affaires du restaurant, avec une baisse du chiffre d’affaires et des difficultés de recrutement, déplore-t-elle.

« [Si] vous vous promenez dans le parc Stanley un samedi ou un dimanche, il faut plus d'une heure pour sortir du parc, parce que maintenant on ne peut sortir que via Georgia et Denman. » — Une citation de Mimi Errahmani, gérante du restaurant Teahouse

Elle soutient la position du maire Ken Sim et des élus de son parti, car, déclare-t-elle, la situation actuelle a même découragé les taxis de circuler dans le parc.

Elle affirme par ailleurs qu’avec l'automne et l’hiver à nos portes, les cyclistes qui sillonnent le parc sont beaucoup moins nombreux. Selon John Irwin, les automobilistes fréquentent aussi moins le parc avec le retour de la pluie.