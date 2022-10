Colombie : plus de 150 défenseurs des droits de l’homme assassinés en neuf mois

Entre janvier et septembre, cet organisme étatique qui veille au respect des droits de l'homme a enregistré 157 meurtres de militants, plus que les 109 enregistrés lors des trois premiers trimestres de l'année précédente.

Trente-deux indigènes figurent parmi ces victimes, dans un pays dont 4,4 % des 50 millions d'habitants appartiennent à un peuple autochtone.

Depuis la conclusion de la paix avec la guérilla des FARC en 2016, les assassinats de dirigeants de communautés ethniques sont récurrents.

Les ONG affirment que des guérilleros toujours en activité, des trafiquants de drogue ainsi que des agents de l'État sont à l'origine de ces meurtres.

« Je lance un nouvel appel aux groupes armés illégaux à respecter la vie et l'intégrité des dirigeants [des communautés ethniques minoritaires, NDLR] et des défenseurs des droits de l'homme. Ils jouent un rôle fondamental dans la garantie des droits des communautés et le renforcement de la démocratie dans les régions. »