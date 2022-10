Produits marins : report des restrictions pour l’exportation sur le marché américain

Les pays exportateurs de produits marins en marché américain, dont le Canada, profiteront d’un an de plus pour se conformer et prouver qu’ils respectent les standards américains en matière de protection des mammifères marins.

Ces dispositions d’importation sont en vertu du Marine Mammal Protection Act (MMPA), une loi qui, aux États-Unis, interdit l’importation de produits de la pêche provenant d’opérations de pêche commerciale entraînant une mortalité accidentelle ou des blessures graves de mammifères marins.

Initialement, un sursis de cinq ans avait été accordé aux pays exportateurs pour leur permettre de développer des techniques qui répondent aux exigences américaines.

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a annoncé, le 20 octobre dernier, qu’un an supplémentaire serait nécessaire pour déterminer quels pays étrangers, qui pêchent et qui exportent leurs produits de la mer, recevront un constat de comparabilité des standards de pêche, garantissant ainsi un accès aux marchés américains. La date butoir a été repoussée au 31 décembre 2023.

La National Oceanic and Atmospheric Administration ou l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique est l'homologue américain de Pêches et Océans Canada.

Le directeur du Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie, O’Neil Cloutier, affirme que l’industrie des pêches a sollicité au printemps dernier le gouvernement fédéral pour qu’il demande un peu plus de temps auprès des Américains. M. Cloutier voit ce report d’un bon œil.

Quand on sait que 80 % des produits marins canadiens sont exportés aux États-Unis, ça serait un désastre épouvantable de ne plus avoir accès à ce marché-là , affirme-t-il.

NDLR : Le Canada exporte 80 % de ce qui est pêché dans le golfe Saint-Laurent sur le marché américain.

Du temps pour peaufiner et adapter

Selon la NOAA , ces délais accorderont aux pays plus de temps pour mettre en œuvre les programmes de réglementation afin de répondre aux exigences des dispositions d’importation de la MMPA .

Dans une déclaration par courriel, le ministère Pêches et Océans Canada (MPO) assure tenir compte de toutes les préoccupations et recommandations de la MMPA et qu’une mise au point sera faite pour la saison 2023.

O’Neil Cloutier, qui est également pêcheur professionnel, estime que le sursis alloué permettra aux flottilles de peaufiner les mesures et les équipements imposés par le MPO en vertu des restrictions de la NOAA .

Par exemple, les cordages à faible résistance qui seront obligatoires sur les crabiers et les homardiers à partir de 2023. Ces lignes, approuvées par la NOAA , permettent aux mammifères marins comme les baleines noires dans le golfe du Saint-Laurent de se libérer.

Les baleines noires peuvent s'empêtrer dans les cordages de pêches qui sont à l'eau (archives). Photo : Gracieuseté : International fund for animal welfare

Le pêcheur indique qu’en 2022, 30 % des lignes mises à l’eau par les pêcheurs gaspésiens de homards possédaient ce mécanisme.

Le fait que les Américains ont retardé d’un an la mise en application de la loi sur la protection des mammifères marins ne veut surtout pas dire qu’il ne faut rien faire en 2023 , précise M. Cloutier.

« On est prêts à faire des efforts pour se rendre ou même dépasser le 50 % d’ici la fin 2023, mais pour ça, il nous faut du temps. » — Une citation de O’Neil Cloutier, directeur du Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie

M. Cloutier rappelle que les homardiers américains doivent voyager au large pour pêcher le homard, tandis qu’en Gaspésie il s’agit d’une pêche qui se fait près de la côte qui n'est aucunement fréquentée par les baleines noires.

Des discussions avec Pêches et Océans à venir

Le directeur de l’Association québécoise de l’industrie de la pêche (AQIP), Jean-Paul Gagné, accueille favorablement le report des restrictions.

Parallèlement aux équipements techniques, une modification du calendrier des pêches comme celle du crabe serait nécessaire pour prévenir les accidents avec les baleines noires, selon M. Gagné.

La fin de la période de pêche au crabe coïncide souvent avec l’arrivée des baleines noires dans le golfe du Saint-Laurent. Dès qu’une d’entre elles est repérée, les zones de pêche sont fermées.

Ça fait plusieurs années qu’on le demande, mais on veut que le gouvernement fédéral nous permette une ouverture hâtive de la pêche au crabe pour éviter de se retrouver en même temps et à la même place que les baleines noires , explique Jean-Paul Gagné.

« Une pêche hâtive du crabe, c’est la mesure la plus simple à court terme et globalement. » — Une citation de Jean-Paul Gagné, directeur de l’Association québécoise de l’industrie de la pêche