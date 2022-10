Célébrer la culture populaire au Comiccon de Winnipeg toute la fin de semaine

Les adeptes de bandes dessinées, de science-fiction et de jeux vidéos se donnent rendez-vous, de vendredi soir à dimanche, pour la deuxième édition du Comiccon, à Winnipeg.

C’est l’occasion de célébrer la culture populaire , explique avec enthousiasme, le porte-parole de l'événement, Jason Rockman. Il se réjouit que le congrès se tienne sans restrictions sanitaires, comparativement à l’édition de 2021.

Les participants au congrès Comiccon pourront notamment découvrir des décors ayant servi dans des films et des séries télévisées et rencontrer des créateurs et des acteurs de l’industrie du divertissement.

Avoir la chance de serrer la main d’un invité qui a joué dans un film ou une série télévisée que tu aimais quand tu étais jeune, ça ramène à l’enfance un peu , croit M. Rockman.

De nombreuses célébrités sont attendues à l’évènement, tel que Bruce Campbell (Evil Dead) et Lea Thompson (Retour vers le futur).

Mario Bros en visite à Winnipeg

Les amateurs de jeux vidéos pourront aussi faire la connaissance de Charles Martinet, l’homme qui interprète notamment les voix de Mario et Luigi dans le jeu Super Mario Bros, et ce depuis plus de 30 ans.

Il entend souvent dire que les voix qu’il a interprétées ont marqué l’enfance de nombreuses personnes.

C’est la magie de l’enfance qui compte et que l’on retrouve dans les jeux Mario. C’est un énorme honneur de toucher les gens et de leur donner un peu de joie , se réjouit M. Martinet.

Il dit avoir très hâte pour le Comiccon, à Winnipeg, surtout pour rencontrer les gens, dont ceux qui se costumeront en personnage du jeu Super Mario Bros.

Ce sera trois jours de joie immense , soutient M. Martinet.

Concours de costumes

Samedi soir, une mascarade aura aussi lieu pour souligner lesquels des participants au Comiccon avaient les plus beaux costumes.

« Il y a des gens qui fabriquent leurs costumes eux-mêmes, à la main. Moi, je dis toujours que ce sont ces personnes les vraies vedettes de la fin de semaine du Comiccon. » — Une citation de Jason Rockman, porte-parole du Comiccon

Il précise toutefois qu’il n’est pas nécessaire de se déguiser pour participer au congrès.

Le porte-parole pense que l’évènement est une belle façon d’attirer des gens au centre-ville de Winnipeg. Au total, plus de 14 000 personnes y sont attendues au Centre des congrès RBC, provenant surtout de la métropole manitobaine et des régions avoisinantes.

Je pense qu’un évènement comme ça aide le centre-ville et les entreprises. C’est aussi bon pour la santé mentale des gens. Le but du [Comiccon], c’est de rassembler les gens et de les rendre heureux .

Les billets pour le Comiccon sont accessibles en ligne et ils sont gratuits pour les enfants de moins de 12 ans.

