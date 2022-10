Rio Tinto rappelle ses investissements pour rassurer les voisins de l’Usine Arvida

Ces investissements ont permis l’installation d’épurateurs plus performants conçus à la suite de travaux de recherche et développement.

Le géant de l’aluminium dit aussi avoir ajouté une station de mesure de l’air ambiant supplémentaire, portant le total à cinq.

Ces informations avaient été partagées à Radio-Canada pour la réalisation du reportage initial, dont elles font partie.

Il y a quelques semaines, Rio Tinto a pris le temps de rencontrer Radio-Canada pour leur détailler un portrait complet et répondre à toutes leurs questions en lien avec les attestations d’assainissement et notre performance environnementale , a souligné l’entreprise dans sa missive aux citoyens.

L’entreprise a aussi tenu à rassurer les citoyens quant à l’air qu’ils respirent, dans la note qui a aussi été partagée vendredi dans le Bulletin communauté de Rio Tinto.

En ce qui a trait à la qualité de l’air, l’Usine Arvida est l’un des sites industriels les plus suivis au Québec. Basé sur l’Indice de qualité de l’air, Arvida se compare avantageusement parmi les meilleurs secteurs urbains faisant l’objet d’un suivi par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs , a affirmé l’entreprise.

Jeudi, Radio-Canada rapportait qu’en 2021, les concentrations de particules fines ont dépassé à au moins 12 reprises les normes québécoises, mais ont respecté le seuil consenti à Rio Tinto.

Dans sa lettre, la multinationale mentionne que les alumineries et la raffinerie d’alumine Vaudreuil de Rio Tinto sont assujetties à des attestations d’assainissement, qui reflètent les règlements en vigueur au Québec.

Il est ajouté que ces attestations dépendent des technologies utilisées et Rio Tinto dit rencontrer les normes qui s’appliquent à la technologie de cette usine.

Selon l’Inventaire national des rejets de polluants du gouvernement du Canada, l’usine-pilote AP60 déjà en place rejette 25 fois moins de particules fines que la technologie des cuves précuites.

L’Usine Arvida est la plus ancienne aluminerie au Canada encore en opération, nous en sommes conscients , est-il toutefois reconnu par la multinationale.

Pour conclure, Rio Tinto a invité les citoyens à faire part de leurs questions ou préoccupations sur ses émissions atmosphériques et ses attestations d’assainissement.

Des appels ont encore une fois été entendus vendredi pour que Rio Tinto complète la transformation du Complexe Jonquière vers l'utilisation des cuves AP60.