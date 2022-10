Ottawa restreint la participation étrangère dans les minéraux stratégiques

Le ministre de l'Industrie, François-Philippe Champagne, et le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, affirment que les minéraux stratégiques sont un élément clé de la prospérité et de la sécurité du pays.

Ils ont annoncé vendredi qu'Ottawa déployait de nouvelles règles qui compliqueront, pour les entreprises détenues ou exploitées par des gouvernements étrangers, l'achat ou l'investissement dans cette industrie.

Les nouvelles règles interviennent au milieu d'une ruée mondiale pour sécuriser les minéraux stratégiques, dont beaucoup sont vitaux pour l'électronique, comme les semi-conducteurs, les batteries et les moteurs de véhicules électriques.

Bien que la liste diffère d'un État à l'autre, les minéraux stratégiques sont normalement des éléments pour lesquels il n'existe pas de substituts, dont l'approvisionnement est limité, qui ont une importance économique et dont l'extraction et la transformation sont très restreintes. Par exemple, le lithium, le graphite, le nickel, le cobalt et le cuivre sont généralement considérés comme des minéraux stratégiques.