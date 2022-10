Grand retour à Moncton pour Samuel Savoie et Cole Cormier

Samuel Savoie, de Dieppe, était de retour dans sa région natale pour la première fois depuis qu’il est revenu du camp d'entraînement des Blackhawks de Chicago.

De pouvoir jouer devant famille et ami lui fait grand bien. Ça va me donner plus d'énergie et plus de momentum , prédisait-il vendredi après-midi.

Samuel Savoie avant le match de vendredi. Photo : Radio-Canada

Le robuste joueur de 18 ans a connu quelques mois mouvementés après avoir été repêché en 3e ronde par Chicago au dernier encan de la LNH .

Il est ensuite resté plus longtemps que prévu au camp d'entraînement des Blackhawks qui ont été impressionnés par son travail.

En plus de côtoyer les athlètes au plus haut niveau, Savoie a dit avoir ramené du camp des enseignements utiles sur plusieurs aspects. Comment se préparer, comment vivre en dehors du hockey et de l'aréna , mentionne-t-il. Être une meilleure personne et un meilleur joueur.

Depuis son retour à Gatineau, Samuel Savoie a obtenu 4 points en 9 parties.

Pas le seul Néo-Brunswickois de retour

Samuel Savoie n’est pas le seul ancien des Flyers de Moncton a s’aligner avec les Olympiques de Gatineau. Cole Cormier, de Moncton, fait également un retour à la maison.

Cole Cormier rencontré vendredi, quelques heures avant le match à Moncton. Photo : Radio-Canada

Les Olympiques disputent trois matchs en trois soirs. Ils étaient à Saint-Jean jeudi. Après leur match de vendredi à Moncton, ils rendront visite au Titan d’Acadie-Bathurst.

C’est mon road trip préféré , a lancé Cormier, vendredi après-midi.

C’est toujours le fun de revenir à la maison, de voir ma mère, mon frère , a-t-il dit. Ça me rappelle toute mon enfance, ici, à Moncton

L’attaquant de 20 ans connaît tout un début de saison avec 10 buts en 13 parties, un sommet chez les Olympiques. Modeste, il attribue une part du crédit à ses coéquipiers. Je joue avec des gars qui sont très bons, comme Sam Savoie et Zach Dean , a-t-il tenu à souligner.

D’après le reportage de Félix Arseneault