La qualité de mollusques est dégradée à cause des conditions météorologiques en C.-B.

Pêches et Océans Canada avertit le public qu'il ne faut pas récolter certains mollusques près de Barkley Sound, entre Ucluelet et Bamfield, sur l’île de Vancouver, en raison de risques pour la santé à cause des pluies intenses qui se sont abattues dans la région après une longue période de sécheresse.

Dans un avis publié jeudi, Pêches et Océans Canada dit que la sécheresse record dans la province combinée aux précipitations a dégradé la qualité des palourdes, des huîtres, des pétoncles et des moules.

Greg Plummer, agent de Pêches et Océans Canada, explique que les fortes pluies des derniers jours entraînent des débordements de fosses septiques dans les stations d’épuration des eaux usées et des écoulements de surface transportant des contaminants tels que des bactéries et des virus dans l’environnement marin, qui sont consommés par les mollusques bivalves .

« Les mollusques bivalves peuvent consommer des bactéries et des virus sans que cela ait une incidence sur eux, contrairement aux humains, car cela peut avoir des répercussions sur leur santé. » — Une citation de Greg Plummer, agent, Pêches et Océans Canada

Selon Pêches et Océans Canada, les symptômes ressentis sont la nausée, les vomissements et la diarrhée, ainsi que ceux d'autres maladies gastro-intestinales. Les symptômes apparaissent rapidement, entre 30 minutes et 3 heures après la consommation des mollusques contaminés.

Toute personne qui se sent malade après avoir mangé des mollusques bivalves doit immédiatement consulter un médecin.

Des commerçants habitués à ce type d'avertissement

Nous sommes habitués à des interruptions dans l’approvisionnement en mollusques , dit Zackary Mellinger, vendeur de la poissonnerie The Fish Counter, à Vancouver.

« C'est une chose assez courante, une fois tous les deux mois, en général. » — Une citation de Zackary Mellinger, vendeur à la poissonnerie The Fish Counter

Généralement, dans ce type de situation, on prévient les clients qu’il y a un avertissement et qu’on ne peut pas en vendre , explique-t-il, ajoutant que cela cause un certain désarroi chez les amateurs de mollusques.

Il est possible de consulter des cartes sur le site de Pêches et Océans Canada pour connaître les zones ouvertes ou fermées à la récolte des mollusques.

L’avis restera en vigueur pendant 7 jours minimum après un échantillonnage de vérification des mollusques et de l’eau. La levée de l’interdiction sera publiée dans un nouvel avis.