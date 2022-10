La fièvre de la Coupe du monde de soccer rejaillit sur l’équipe professionnelle de Calgary

Les succès de l’équipe nationale masculine de soccer (CanMNT) cette année expliquent en partie l’engouement des Calgariens pour le ballon rond selon plusieurs, dont l'entraîneur-chef du Cavalry FC, Tommy Wheeldon Jr.

Tommy Wheeldon Jr. est à la barre de l'équipe depuis sa création en 2019. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

La qualification de l’équipe masculine pour le Qatar a dynamisé tout le monde , soutient l’entraîneur.

L’équipe nationale masculine de soccer du Canada participera à la Coupe du monde de soccer pour la première fois en trois décennies, au Qatar, dans moins d’un mois.

« L'excitation autour de John Herdman [l'entraîneur-chef de CanMNT] et de son groupe de joueurs est exactement ce dont nous avions besoin en cette fin de pandémie. [Leur exploit] a attiré l’attention des amateurs du dimanche et on voit les conséquences de cela dans nos gradins. Nos chiffres ont augmenté et nous voyons la fièvre du soccer s’emparer d’eux. » — Une citation de Tommy Wheeldon Jr., entraîneur-chef, Cavalry FC

Pas seulement une question de chiffres

La moyenne du nombre de spectateurs par match au stade ATCO, le terrain du Cavalry FC, n’a augmenté que de 200 spectateurs pour l’année 2022 par rapport à 2019, l’année de création de la Première ligue canadienne de soccer. Selon Ian Allison, chef des opérations et président de l’équipe, la croissance de l’équipe suit son cours.

Nous avons toujours fait preuve d’un optimisme prudent , estime-t-il. Quand nous avons établi le modèle de la ligue, l’objectif était 2026 et la participation automatique du Canada à la Coupe du monde [en tant qu’hôte].

Le jeune Brody Booth est un partisan de l'équipe. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

Ian Allison avoue que la médaille d’or de l’équipe féminine à Tokyo, la qualification de l’équipe masculine pour le Qatar et le match historique à Edmonton où 50 000 spectateurs étaient réunis pour regarder l’équipe jouer contre le Mexique sous la neige en novembre 2021 ont été de belles surprises .

Il y avait beaucoup d’articles aux couleurs du Cavalry FC dans les gradins , se souvient le président de l’équipe.

L’équipe connaît une moyenne de près de 3500 spectateurs par match, des chiffres comparables à ceux de la quatrième ligue de soccer au Royaume-Uni. Mais il faut regarder au-delà des chiffres, croit le milieu de terrain Elijah Adekugbe qui fait partie de l’aventure depuis le début du Cavalry FC.

Entre le jour 1 et aujourd’hui, l’intérêt des amateurs après les matchs est beaucoup plus présent », explique le joueur. « Il y a beaucoup plus de jeunes qui nous admirent, des gens plus vieux de tous les horizons qui ont maintenant un intérêt dans l’équipe. Ils sont plus investis.

Elijah Adekugbe espère pouvoir un jour atteindre de grands honneurs. Une blessure en 2021 a miné sa progression. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

Bien sûr, les succès du Cavalry FC sur le terrain jouent pour beaucoup dans l’intérêt croissant des amateurs.

L’équipe a terminé championne de la ligue dès sa première saison régulière pour ensuite perdre en finale du championnat. Cette année, le parcours de l’équipe s’est terminé en demi-finale en perdant le match ultime contre son éternel rival, le Forge FC.

« Tu sens l’énergie sur le terrain, c’est différent bien sûr s’il y a 1000 personnes au lieu de trois. Plus il y a de gens, plus il y a de l’énergie et plus c’est électrisant. En tant que joueur, tu veux tout donner. » — Une citation de Elijah Adekugbe, milieu de terrain, Cavalry FC

Et s’il faut en croire les amateurs de l’équipe interrogés lors du premier match de la demi-finale du championnat de la ligue début octobre, l’équipe n’a encore rien vu.

Nous entrons dans un âge d’or du soccer au Canada , croit Logan Krupa qui regardait le match vêtu de la tête aux pieds aux couleurs du club. Je crois que l’intérêt pour le soccer va prendre son essor dans les prochaines années, grâce à la Coupe du monde.

Un rêve devenu possible

La participation en Coupe du monde masculine du Canada change aussi la donne pour les joueurs et pas seulement au niveau de l’intérêt du public.

L’ancien défenseur central du Cavalry FC Joel Waterman pourrait se faire inviter pour la Coupe du monde, selon des experts. Il a été vendu au CF Montréal en Ligue majeure de soccer (MLS) après sa première saison à Calgary et il connaît du succès là-bas.

Le défenseur Karifa Yao, 22 ans, est inspiré par le parcours des joueurs canadiens et espère un jour jouer pour les grandes équipes de soccer. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

Pour nous, c’est une sorte de moyen de voir que tout est possible, que les performances en club, que lorsque tu fais bien, ça se voit , précise le défenseur Karifa Yao, 22 ans, un joueur du CF Montréal qui est en prêt à Calgary depuis deux saisons.

« Je suis venu pour avoir du temps de jeu, avoir des minutes, faire des erreurs, m'améliorer. Je pense que pour l'instant ça n'a été que du positif pour moi de venir et pour que les prochaines années je me bonifie quand j'arriverai en MLS, et que je sois prêt finalement pour jouer dans la cour des grands avec de grandes équipes. » — Une citation de Karifa Yao, défenseur, CF Montréal

Selon l’entraîneur Tommy Wheeldon Jr., l’équipe a prouvé qu’il était possible pour les jeunes Calgariens de rêver de devenir la prochaine Christine Sinclair ou le prochain Alphonso Davies parce qu’ils ont la chance de voir du soccer professionnel à la maison.

Au cours de notre courte histoire, nous avons vendu Joel Waterman à Montréal [et Mohamed] Farsi joue maintenant pour Columbus en MLS », explique l’entraîneur. « Le jeune Calgarien Aribim Pepple est à Luton Town [2e ligue du Royaume-Uni], et nous n’avons que quatre ans! Ce n’est plus juste [...] comment on voit l’intérêt grandir ici. Le reste du monde remarque les joueurs canadiens.

Le premier match du Canada à la Coupe du monde sera le 23 novembre contre la Belgique. Entre-temps, l'équipe jouera deux matchs amicaux contre le Bahrain (11 novembre) et le Japon (17 novembre). La liste finale des joueurs qui participeront à la Coupe du monde n’a pas été dévoilée publiquement par Soccer Canada.

Quant aux joueurs du Cavalry FC, leur prochaine saison commencera en avril.