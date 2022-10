Cyberattaque : BRP dit avoir payé ses employés pendant la fermeture forcée de l’usine

Cette visite de l’usine par des membres de la presse était prévue avant la cyberattaque. Les dirigeants de l'entreprise n'étaient pas sur place vendredi, mais la responsable des communications de l'entreprise a répondu à quelques questions sur les événements de l'été, qui ont forcé la compagnie à arrêter sa production pendant quelques jours.

BRP affirme maintenant connaître la source de la cyberattaque, soit un fournisseur externe avec lequel elle fait affaire. Il reste toutefois encore du travail à effectuer pour terminer l'enquête et améliorer la cybersécurité, constate la conseillère principale en relations médias, Biliana Necheva.

La cyberattaque a été une période difficile, on ne se le cache pas. Ça a été éprouvant pour nos équipes, mais tout est revenu à la normale maintenant. [...] Les employés qui n’ont pas pu rentrer quand on était fermé à cause de la cyberattaque ont été payés , souligne-t-elle.

Pendant la visite, les journalistes ont aussi pu assister à un concert organisé par le comité des employés de l’usine.

L'usine BRP de Sherbrooke a organisé un concert vendredi. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Avec les informations de Fanny Geoffrion