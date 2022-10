Davantage de sensibilisation pour empêcher le vagabondage sur les terres privées

Les plaintes contre les motoneigistes qui sortent des sentiers balisés pour se promener sur les terres privées sont récurrentes année après année. L’Union des producteurs agricoles (UPA) et les clubs de motoneigistes multiplient les astuces pour tenter de freiner ces activités qui causent parfois des dommages importants.

Moi, ce que je demande, c’est le respect! , affirme le producteur agricole de Causapscal, Maurice Lemieux. Il en a assez de voir les motoneigistes quitter les sentiers balisés pour rouler sur sa terre agricole.

Conséquence : les jeunes plantes normalement protégées par la neige se font détruire par les motoneiges et d'importantes pertes monétaires s'en suivent. M. Lemieux dit ne plus savoir quoi faire pour arrêter les fautifs.

« Il n'y a pas un producteur qui va se mettre sur le bord du champ, comme les Américains, avec une arme. Il n’y a pas personne qui va faire ça. » — Une citation de Maurice Lemieux, producteur agricole de Causapscal

Le producteur agricole de Causapscal, Maurice Veilleux, est exaspéré de voir les motoneigistes rouler sur sa terre. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Les exemples comme celui de Maurice Veilleux sont monnaie courante au Québec.

Une fois de plus, cette année, la Fédération des clubs de motoneigistes (FCMQ) et l' UPA multiplient les moyens de sensibiliser les adeptes. Par exemple, depuis le début du mois d’octobre, ceux qui veulent acheter un droit d'accès devront écouter une vidéo informative avant de conclure l'achat en ligne.

Le porte-parole de la FCMQ souligne qu’au 31 décembre 2021, il y avait plus de 230 000 motoneiges enregistrés dans la province, soit plus de 30 000 en comparaison à 2018. Le message doit ainsi être répété chaque année, selon Michel Garneau. C’est un combat de longue haleine. On a vu une majoration du nombre de participants à l’activité motoneige, entre autres, avec la pandémie , mentionne-t-il.

Le président de l’ UPA de la Matapédia, Bruno D’Astous, souligne que son organisation compte interpeller les concessionnaires afin qu’ils sensibilisent les acheteurs. Il y a une certaine problématique qui est concentrée autour, peut-être, des concessionnaires où les gens essaient leur motoneige , croit-il.

Bruno D'Astous, président de l'UPA de la Matapédia Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le président du Club motoneige Vallée Matapédia Daniel Bérubé installe des pancartes pour rappeler aux motoneigistes de rester dans les sentiers balisés à moins d'y être autorisés par le propriétaire.

« Lorsqu’on perd les droits de passage, je peux vous dire qu’on fait des pieds et des mains pour essayer de trouver une alternative. » — Une citation de Daniel Bérubé, président du Club de motoneige Vallée Matapédia

Ces pancartes sont de plus en plus nombreuses le long des sentiers de motoneige. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

À l’ UPA de la Gaspésie, un nouveau comité motoneige vient d’être formé. Une agricultrice de la région, Sonia Boissonneault, en fait partie. Elle souligne que les images marquantes de producteurs de la région seront plus nombreuses sur les médias sociaux. Avec des images, je pense que vraiment ça peut faire une différence.

Les pancartes comme celle-ci seront de plus en plus nombreuses dans les champs des membres de l'UPA. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Maurice Veilleux, quant à lui, espère que tous ces efforts porteront ses fruits. Avec toutes les affiches et tout ce qui se dit, tout ce qui s’écrit, il n’y a plus personne qui peut dire qui ne le savait pas là. […] Ça fait que ceux qui continuent à briser le font en pleine connaissance , est-il d'avis.

Le producteur agricole de Causapscal permet aux clubs de motoneigistes de circuler sur ses terres, mais uniquement dans le sentier balisé. Il souhaite que la pratique soit respectée, sans quoi il devra y mettre un frein. Pour lui, la région en souffrirait économiquement.