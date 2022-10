Service d’hémodialyse : Pascal Bérubé déposera une plainte au Protecteur du citoyen

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui était de passage au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie en 2021 pour des annonces dans le domaine de la santé a fait le point sur les ruptures de services aux hôpitaux de Matane et d'Amqui avec Pascal Bérubé et la PDG du CISSS du Bas-Saint-Laurent (archives).

Photo : Gracieuseté : Pascal Bérubé