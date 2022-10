5 activités d’Halloween à faire avec les enfants ce week-end à Toronto

1. L’Hall-Ouuuh-Ween déchaînée à Downsview Park

Quand : le 30 octobre, de 14 h à 16 h.

Lieu : CaniParc Downsview

Un chien goth. Photo : Gracieuseté de Downsvie Park / Jonathan Gazze

Pas d’enfants? Pas de problèmes! L’Hall-Ouuuh-Ween déchaînée au CaniParc de Downsview Park est une aventure parfaite pour vous et votre ami canin à quatre pattes.

Les animaux costumés recevront des friandises et d’autres petits cadeaux avant d’entrer dans le parc canin. De plus, un photographe sera sur place pour prendre des photos de vous, votre famille et votre chien en déguisement — une occasion parfaite pour apporter une touche d’épouvante à votre compte Instagram.

Les intéressés sont invités à s'inscrire en ligne sur le site web  (Nouvelle fenêtre) du parc Downsview.

2. Participer à l’une des marches hantées à Toronto

Quand : tous les jours jusqu'à l’Halloween

Lieux : centre-ville, village pionnier de Black Creek, Université de Toronto et le quartier de la Distillerie

L'entreprise Haunted Walk offrent trois tournées hantées à Toronto. Photo : Gracieuseté de Haunted Walk

Si vous êtes un amateur du paranormal, l'entreprise Haunted Walk offre des visites hantées à travers la ville depuis une dizaine d’années. Il s’agit d’une opportunité parfaite pour en apprendre davantage sur le passé effrayant de plusieurs endroits de la Ville Reine.

Pour ceux qui adorent avoir des frissons, le tour du village pionnier de Black Creek est réputé comme étant le plus épeurant des quatre tournées torontoises – certains visiteurs auraient même vécu des expériences paranormales lors de leur tournée.

3. Visiter une maison hantée pour une bonne cause

Quand : du 28 au 31 octobre, de 18 h à 22 h

Lieu : 1 Krisbury Ave, Thornhill, Ontario

Les profits amassés lors des visites de la maison sont versés à la Fondation SickKids. Photo : Site web de Thornhill Woods Haunted House

Depuis 2004, le nouveau conseiller municipal du quartier 4 de Vaughan, Chris Ainsworth, transforme sa résidence en maison hantée. La maison Thornhill Woods récolte des fonds lors des visites de la demeure, et les profits enregistrés sont reversés à la Fondation SickKids.

Selon le site web de la résidence, le conseiller aurait amassé plus de 150 000 $ pour la fondation, et envisage de récolter 20 000 $ cette année.

4. La 23e « Night of dread parade », présentée par Clay & Paper Theatre

Quand : le 29 octobre de 18 h à 19 h

Où : de la rue Shaw (nord de Bloor, parc Christie Pits) à l’avenue Westmoreland (à côté du parc Dovercourt)

Cette 23e édition pourrait être la dernière, faute de financement. Photo : Facebook de Clay and Paper Theatre

Lors de cet événement communautaire, les participants sont encouragés à se moquer de leurs peurs et à les chasser à travers des rituels et de la musique. Ils sont invités à écrire leurs peurs sur une feuille de papier et à la donner aux artistes du Clay and Paper Theatre.

Durant la parade, les spectateurs peuvent faire du bruit avec n’importe quel instrument qu’ils possèdent, que ce soit un chaudron ou un saxophone, pour encourager les artistes et acteurs du défilé.

La 23e édition de la parade du quartier Christie Pits pourrait bien être la dernière, faute de fonds des différents paliers gouvernementaux. Les organisateurs invitent donc les participants à verser de l'argent pour s’assurer qu’il y ait une édition en 2023.

5. La forêt hantée d’Aurora

Quand : le 29 octobre, 18 h à 21 h

Lieux : Sheppard's Bush et le Aurora Family Leisure Complex, à Aurora

Plus de 300 citrouilles-lanternes illuminent des sentiers. Photo : Gracieuseté de la Ville d'Aurora

Chaque année, la municipalité d’Aurora organise un festival pour célébrer Halloween. Plusieurs sentiers sont illuminés par plus de 300 citrouilles-lanternes, toutes découpées par une équipe de bénévoles.

Il y a aussi plusieurs cabines dans les arbres à explorer, ainsi qu'un barbecue pour toute la famille. Les profits du repas seront versés à un organisme de charité.